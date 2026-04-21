Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»
Топурия готов драться с Царукяном в Белом доме.
Чемпион UFC Илия Топурия заявил, что подерется с Арманом Царукяном в случае срыва боя с Джастином Гейджи.
«Если Джастин травмируется, подерусь в Белом доме с Арманом.
Он не на моем уровне. Если мы пересечемся, я сломаю ему челюсть в первом раунде. Что он собирается сделать? Перевести меня? Ну вперед.
Арман, иди на свои турниры по борьбе, делай рейтинги, и когда придет этот момент, просто появись, а я сделаю все остальное», – сказал Топурия.
Напомним, поединок Джастина Гейджи и Илии Топурии запланирован на UFC Freedom 14 июня.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Видимо есть инфа, что после Гейджи точно будет не Арман.
Топурия такой же сынок матчмейкеров UFC как и Арман сынок своего отца.