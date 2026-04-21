Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»

Топурия готов драться с Царукяном в Белом доме.

Чемпион UFC Илия Топурия заявил, что подерется с Арманом Царукяном в случае срыва боя с Джастином Гейджи .

«Если Джастин травмируется, подерусь в Белом доме с Арманом.

Он не на моем уровне. Если мы пересечемся, я сломаю ему челюсть в первом раунде. Что он собирается сделать? Перевести меня? Ну вперед.

Арман, иди на свои турниры по борьбе, делай рейтинги, и когда придет этот момент, просто появись, а я сделаю все остальное», – сказал Топурия.

Напомним, поединок Джастина Гейджи и Илии Топурии запланирован на UFC Freedom 14 июня.

