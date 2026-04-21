  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»
18

Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»

Топурия готов драться с Царукяном в Белом доме.

Чемпион UFC Илия Топурия заявил, что подерется с Арманом Царукяном в случае срыва боя с Джастином Гейджи.

«Если Джастин травмируется, подерусь в Белом доме с Арманом.

Он не на моем уровне. Если мы пересечемся, я сломаю ему челюсть в первом раунде. Что он собирается сделать? Перевести меня? Ну вперед.

Арман, иди на свои турниры по борьбе, делай рейтинги, и когда придет этот момент, просто появись, а я сделаю все остальное», – сказал Топурия.

Напомним, поединок Джастина Гейджи и Илии Топурии запланирован на UFC Freedom 14 июня.

UFC опубликовали официальный постер турнира в Белом доме

Топурия – о Царукяне: «Потрясен тем, насколько он глуп. Напоминает ребенка»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoАрман Царукян
logoДжастин Гейджи
logoMMA
logoИлия Топурия
logoUFC
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Крокодила гены
Языком что ли?
Фаны Царукяны воспряли духом после того как он победил борцух Хукера, пару пенсов и карликов на выставках и целую Нину Драму. Вы вспомните где была его банально с Бронксом
Ответ Крокодила гены
Языком что ли?
Да слился уже ваш Царукян, не подерется уже даже если Гейджи травмируется, после того как Топурия это сказал, он сломал палец в стычке с фанатами. Необучаемый.
Если Гейджи травмируется, то выйдет Конор
Ответ Udar V Psinu
Если Гейджи травмируется, то выйдет Конор
Итог похоже один) но денег на много больше)
Что-то раздухарилась принцесса.

Видимо есть инфа, что после Гейджи точно будет не Арман.
Ответ Masataka
Что-то раздухарилась принцесса. Видимо есть инфа, что после Гейджи точно будет не Арман.
Справедливости ради пока все что он говорил перед боями он на 100% выполнял, в отличие от защищаемого тобой Армана
Ответ Андрей Макаров
Справедливости ради пока все что он говорил перед боями он на 100% выполнял, в отличие от защищаемого тобой Армана
Да я и не защищал никого вроде. Это ты ринулся защищать.

Топурия такой же сынок матчмейкеров UFC как и Арман сынок своего отца.
Бритву не сломай , которой свои кучерявые дела делаешь . Арман нам все рассказал .
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои
22 апреля, 12:46
Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»
15 апреля, 13:22
Илия Топурия: «Был удивлен, что Пимблетт проиграл Гейджи. Уже готовился к бою с ним»
10 апреля, 10:50
Рекомендуем
Главные новости
Джон Аник: «Надеюсь на чистый хаос перед боем Чимаева и Стрикленда. Хочу, чтобы охране пришлось вмешаться»
8 минут назад
Майкл Кьеза: «Не удивлюсь, если титульный шанс дадут Жеану Силве, а не Евлоеву»
53 минуты назад
Коста – о Чимаеве: «Буду ждать его в полутяжелом весе с распростертыми объятиями. Для него бой закончится очень плохо»
сегодня, 09:00
Боец UFC Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребенком
сегодня, 08:25
Леннокс Льюис: «Усик – достойный преемник. Он добился всего, многим пожертвовал»
сегодня, 08:05
Тим Цзю и Эррол Спенс проведут поединок 26 июля в Австралии (Рафаэл)
сегодня, 07:55
Ислам Махачев ответил Гэрри: «Я готов в любое время. Жду контракт»
сегодня, 07:40
Календарь боев в MMA и боксе в апреле-2026
сегодня, 07:00
UFC Fight Night 274: Стерлинг против Залала, Дюмонт – Эдвардс и другие бои
вчера, 11:20
Джо Роган: «Чимаев дерется с бойцами, у которых нет серьезной базы в грэпплинге»
вчера, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем