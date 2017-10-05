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    Блог о ставках на спорт
      Автор kabinskiy

      Чемпионат Украины. Первая лига - тур 15

      Волынь - Полтава В пятницу вечером состоится матч 15 тура чемпионата украинской первой лиги, в котором луцкая Волынь, на стадионе Авангард, будет принимать Полтаву. Луцкая команда на данный момент располагается на 14 позиции и имеет 12 очков. За 14 туров Волынь забила 11 мячей и 19 пропустила. На выезде Волынь играет плохо и в этом сезоне сумела набрать всего лишь 1 очко, а вот на своем поле луцкая команда демонстрирует неплохую игру, где набрала 11 очков. Волынь на своем...
      +5
      Автор kabinskiy

      Чемпионат Испании. Примера - тур 1. Депортиво - Реал Мадрид

      Реал предыдущий сезон провел замечательно и сумел выиграть Лигу Чемпионов и внутренний чемпионат, который не мог выиграть на протяжении нескольких сезонов. К этому сезону сливочные подходят в качестве фаворитов, поскольку их конкуренты (Барселона и Атлетико) ослабли...
      +7
      Автор kabinskiy

      Чемпионат Украины. Премьер-лига - тур 6. Динамо Киев - Сталь

      Сегодня состоится матч чемпионата УПЛ, в котором сыграют Динамо Киев и Сталь. Динамо Киев на данный момент располагается на 2-й позиции и имеет 13 очков. За 5 туров Динамо забило 11 мячей и 1 пропустило. Сталь занимает 7 место с 6 очками...
      +6
      Автор kabinskiy

      Чемпионат Испании. Примера - тур 1. Атлетик Бильбао - Хетафе

      Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата испанской Примеры, в котором сыграют Атлетико Билибао и новичок Хетафе. Атлетико Бильбао предыдущий сезон завершило на 7-й позиции и благодаря победе Барселоны в Кубке Испании над Алавесом, коллектив из Бильбао...
      +7
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