5 октября 2017, 15:19 Автор kabinskiy Чемпионат Украины. Первая лига - тур 15 Волынь - Полтава В пятницу вечером состоится матч 15 тура чемпионата украинской первой лиги, в котором луцкая Волынь, на стадионе Авангард, будет принимать Полтаву. Луцкая команда на данный момент располагается на 14 позиции и имеет 12 очков. За 14 туров Волынь забила 11 мячей и 19 пропустила. На выезде Волынь играет плохо и в этом сезоне сумела набрать всего лишь 1 очко, а вот на своем поле луцкая команда демонстрирует неплохую игру, где набрала 11 очков. Волынь на своем...