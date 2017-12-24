Годзилла- ньюс

Когда-то в начале нулевых я был горячим фанатом мадридского «Реала» и каждая игра в исполнение Рауля, Фигу, Роберто Карлоса и ко, была для меня сродни походу в театр (в лучшем смысле этого слова) и просмотру игры Великих Актеров Современности.
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Дэмиен Лиллард проводить параллель между замалчиванием мнений спортсменов и рабством.