Сочетание кислого со сладким весьма популярно в китайской кухне, а в некоторых провинциях вообще может считаться основополагающим. Вот и первый в истории нашего клуба матч плей-офф оставил двойственное послевкусие: поначалу всё было кислее некуда, зато концовочка выдалась весьма сладкой. Ну, а поскольку лучше запоминаться должно последнее, сладкая часть должна быть для нас важнее

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