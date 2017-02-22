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    Путь Дракона

    Путь Дракона

    Официальный аккаунт ХК Куньлунь Ред Стар

    Лента блога О блоге и авторах
    |Автор ХК Куньлунь Ред Стар

    Тук-Тук, кто там? «Куньлунь»!

    Сочетание кислого со сладким весьма популярно в китайской кухне, а в некоторых провинциях вообще может считаться основополагающим. Вот и первый в истории нашего клуба матч плей-офф оставил двойственное послевкусие: поначалу всё было кислее некуда, зато концовочка выдалась весьма сладкой. Ну, а поскольку лучше запоминаться должно последнее, сладкая часть должна быть для нас важнее

    Туукка Мянтюля, Томи Кархунен, Шон Коллинс, Кубок Гагарина, Металлург Мг, Андрей Макаров, КХЛ, Куньлунь Ред Стар, Зак Юэн
    Рейтинг +8
    0 комментариев
    |Автор ХК Куньлунь Ред Стар

    Промо ХК «Куньлунь» к 2017 Плей-офф Кубка Гагарина

    时间成为一个非常重要的曲棍球运动员。
    Рейтинг +13
    1 комментарий
    |Автор ХК Куньлунь Ред Стар

    Навстречу новым сюжетам. «Арена Металлург» ждет

    Сегодня «Куньлунь Ред Стар» начнет эпическую битву с лучшей командой КХЛ последних лет.

    Сергей Мозякин, Куньлунь Ред Стар, Кубок Гагарина, Металлург Мг
    Рейтинг +17
    4 комментария
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