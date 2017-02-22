Официальный аккаунт ХК Куньлунь Ред Стар
Сочетание кислого со сладким весьма популярно в китайской кухне, а в некоторых провинциях вообще может считаться основополагающим. Вот и первый в истории нашего клуба матч плей-офф оставил двойственное послевкусие: поначалу всё было кислее некуда, зато концовочка выдалась весьма сладкой. Ну, а поскольку лучше запоминаться должно последнее, сладкая часть должна быть для нас важнее
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