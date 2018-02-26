Испанские СМИ после инцидента с ультрас «Спартака» в Бильбао не в восторге от того, что «Атлетико» предстоит сыграть с «Локомотивом» в 1/8 финала Лиги Европы. Отмечается, что радикальные фанаты «железнодорожников» не такие опасные, как спартаковцы, однако видеть их у себя в Мадриде испанцы тоже не хотели бы. В особенности опасаются в Испании группировку фанатов «Локомотива» под названием «Викинги». Именно ее представителей испанские СМИ считают самыми агрессивными.

Фанаты «Спартака» не виноваты в беспорядках в Бильбао. Об этом сообщил представитель Профсоюза баскских полицейских. По его словам, конфликт спровоцировали местные фанаты, напавшие на россиян. «Конфликт спровоцировали фанаты «Атлетика». Легче всего обвинить русских, но на самом деле они не виноваты. Полицию закидывали ультрас «Атлетика». В толпе они ничего не боятся, но по отдельности – трусливое дерьмо. Фанаты «Атлетика» хорошо вооружились и пошли на конфликт против русских, которых было намного меньше. Они должны понести ответственн...