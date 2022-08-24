Московский марафон начинался с забега на 100 человек, набирал популярность и уходил в небытие, а сейчас собирает на улицах столицы более 20 тысяч человек

Московский марафон – главное беговое событие страны. Это самый массовый забег России, который на протяжении последних лет собирает в столице более 20 тысяч участников. До старта марафона 2022 года осталось около месяца, так что есть время вспомнить историю этого забега с его взлетами и падениями.

Московская Олимпиада 1980 года как катализатор бегового бума в стране

В 1970-х годах западные страны охватил беговой бум: здоровый образ жизни стал модным, по всем каналам шла популяризация бега трусцой, любители бега массово хлынули на шоссейные пробеги.

Именно тогда в США, Австралии, Новой Зеландии и Европе начался рост числа участников на местных марафонах, появилось множество новых забегов, которые продвигали небольшие беговые клубы. Казавшийся ранее уделом профессионалов, соревновательный бег стал достоянием общественности.

В Советском союзе катализатором бума на ЗОЖ и бег стала Олимпиада 1980 года. В 1981-м на трассе олимпийского марафона было решено провести первый в Москве массовый забег на сложнейшей 42-километровой дистанции. Так родился Московский Международный Марафон Мира или просто ММММ.

На старт первого столичного марафона, организованного Моссоветом и газетой «Московская правда», вышло около 100 бегунов и еще 200 человек на 10-километровом забеге-спутнике. Победу одержал Иван Суханов, представлявший ЦСКА.

В 1982 году на старт марафонской дистанции стали допускать женщин. Первой победительницей ММММ стала Тамара Поляева из Татарской АССР, а всего в беговом событии приняло участие более 400 человек.

Марафон стал стремительно набирать популярность и уже в следующем году собрал на улицах Москвы около трех тысяч участников. Привлекало людей и новое модное увлечение, и возможность увидеть столицу с необычного ракурса. Олимпийская трасса тогда пролегала по набережным Москвы-реки, захватывая на своем пути стены Кремля, Ленинские (ныне Воробьевы) горы, Нескучный сад, парк Горького. Старт и финиш располагались на дорожках «Лужников».

Трасса ММММ в 1980-х годах

Вместе с числом участников росли и результаты: в 1983 году победивший у мужчин Лев Хитерман показал 2:17:52, а у женщин Татьяна Лунегова пробежала дистанцию за 2:41:17.

«Вечный» рекорд Якова Толстикова

Яков Толстиков, впоследствии победитель Кубка мира по марафону 1991 года, приехал на ММММ-1984 в статусе молодого и перспективного. Так как сборная СССР бойкотировала Олимпиаду в Лос-Анджелесе (в ответ на бойкот западного блока Игр в Москве 1980-го), Советский Союз организовал для стран социалистического блока соревнования «Дружба».

Толстиков выигрывает Кубок мира в Лондоне с новым рекордом страны – 2:09:17

В итоге ММММ 1984 года стал по-своему уникальным: он объединил в себе ежегодный пробег по улицам столицы, международный марафон в рамках соревнований «Дружба-84», чемпионат РСФСР по марафону и первенство сельских ДСО (добровольные спортивные общества).

Толстиков, который в зачете «Дружбы» не участвовал, вышел на старт с намерением улучшить личный рекорд и пробежать быстрее 2:13, чтобы выполнить норматив мастера спорта международного класса. Компания для этого была сильная: приехало несколько марафонцев из Эфиопии, которые и задавали темп, рассчитывая выиграть соревнования.

Один из эфиопов, Неди Дерье, на второй половине дистанции пошел в отрыв. Его поддержал только Яков. В итоге они так и добежали до финиша вместе: Дерье выиграл марафон «Дружба-84» с результатом 2:10:32, а Толстиков получил три диплома за первые места – на ММММ, чемпионате РСФСР и первенстве сельских ДСО.

Финишное время Якова Толстикова (2:10:48) до сих пор остается быстрейшим для марафонов, проводившихся в Москве (хотя формально Дерье пробежал быстрее).

Неди Дерье, неофициальный рекордсмен Московского марафона

«Перестройка» в стране и спорте

С началом «перестройки» в 1987 году марафон начал разрастаться: если в середине 80-х на старт марафонской дистанции выходило чуть более двух тысяч участников, то к концу десятилетия – уже почти пять тысяч человек.

В 1989 году впервые количество стартующих на ММММ перевалило за десять тысяч человек (с учетом стартовавших на забеге-спутнике на 10 км). Директор марафона Борис Фадеев рассказывал: его так впечатлил знаменитый Нью-Йоркский марафон, что после визита советской спортивной делегации в США было решено перенять опыт американцев и сделать забег в Москве массовым и коммерчески привлекательным.

На марафоне, который тогда не имел крупной спонсорской поддержки, стали вручать хорошие призы – японские видеомагнитофоны и спортивную форму иностранных брендов. Также на забеге участникам стали раздавать бесплатные майки и спортивные напитки.

Организаторы ММММ продолжали искать крупных спонсоров и партнеров и вышли на американскую юридическую фирму «Эван интернэшнл», которая в то время курировала Нью-Йоркский и Бостонский марафон, а также помогала в организации Лондонского, Парижского и Осакского марафона.

Московский Международный Марафон Мира 1986 года

Благодаря работе с национальными федерациями и IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ныне World Athletics) новый партнер смог поднять интерес к ММММ в мире, привлечь крупных спонсоров и увеличить призовой фонд до внушительных 500 тысяч долларов.

Теперь за победу в забеге полагался чек на 25 тысяч долларов и еще 50 тысяч за побитие мирового рекорда в марафоне. Это позволило привезти в Москву сильных зарубежных атлетов из Африки, Азии, США и Европы, многие из которых имели личный рекорд быстрее 2:10.

Из-за ожидаемого роста числа участников (организаторы рассчитывали на 20–25 тысяч человек) к забегу 1990 года трассу марафона переделали: сделали ее шире, убрали лишние «тягуны» (протяженные подъемы), старт перенесли к дворцу спорта «Лужники», финиш при этом сохранил свое место на дорожках олимпийского стадиона.

Так как в конце 80-х и начале 90-х забег проходил летом, было решено сдвинуть время старта на вечер на 18:00, чтобы участники бежали в более комфортных погодных условиях. К тому же это позволило увеличить охват телевизионной аудитории, так как в США в это время было 10 утра.

Организаторы грезили выйти на уровень Нью-Йоркского марафона. Фадеев не скрывал, что ММММ 1990 года – продукт перестройки, над которым советские и американские специалисты работали вместе, чтобы создать коммерчески успешный забег.

Сулейман Нямбуи на трассе ММММ-1990

Обновленный марафон с международными спонсорами и приглашенными атлетами выиграл бегун из Танзании Сулейман Нямбуи, который на московской Олимпиаде 1980 года занял второе место в беге на 5 000 метров, а в 1987 и 1988 годах выигрывал Берлинский марафон.

Для Нямбуи путь в Москву оказался полон приключений: на промежуточной остановке в ФРГ у него украли паспорт, авиабилет и деньги. Несколько дней он давал показания полиции, пытался опознать по фотографии вора и ездил по посольствам. Из-за отсутствия денег он даже не мог нормально поесть. «Три дня я питался одним хлебом, три дня я почти не спал», – рассказывал Сулейман.

К счастью, в самый последний момент документы нашлись. Танзаниец смог вылететь в Москву и прибыл на забег за несколько часов до старта, что в итоге не помешало ему уверенно выиграть, опередив ближайшего соперника на минуту.

Трансляцию марафона увидели в США, Японии и странах Европы (впервые в освещении мероприятия участвовал канал Eurosport). Однако собрать ожидаемые 30 тысяч участников не удалось: в забеге на марафонской дистанции приняли участие 10 887 человек (причем до финиша добралось только 7 980), в забеге-спутнике на пять миль – 5 300 бегунов.

Так операторы снимали забег в 1990 году

Эд Уитмор, один из организаторов марафона с американской стороны, отмечал также слабое освещение события в печатных изданиях. В его долгосрочные планы входило развить забег до уровня крупных международных марафонов, как по количеству участников, так и с точки зрения коммерческого успеха.

Хотя Эд готов был жертвовать доходами в первые годы, он не скрывал, что приехал в Москву, чтобы зарабатывать. Эд планировал создать целую серию соревнований и превратить союзную столицу в крупный спортивный город.

С призовыми, кстати, была отдельная история. Зарубежные атлеты получили свои чеки сразу после финиша на церемонии награждения, чего не скажешь про советских спортсменов. В Минфине СССР тогда еще действовали ограничения на оборот валюты в стране, и организаторы не смогли решить этот вопрос к старту забега.

Зоя Гаврилюк, победившая в женском зачете на ММММ-90, уехала домой в Черновцы с единственной наградой – лавровым венком. Без призовых денег остались и марафонцы-мужчины – Сергей Соков из Минска (четвертое место) и Юрий Казьмин из Ленинграда (пятое место).

Московский Международный Марафон Мира 1990 года

Сергей Соков рассказывал: «Председатель московского спорткомитета после долгого ожидания нами процедуры награждения сказал, что у нас впервые платят такие деньги в стране и он не знает, как это следует делать, хотя целый год до этого во всех интервью обещал призы сильнейшим. Награждения как такового вообще не было. А когда мы подошли за разъяснениями, то он попросил не мешать ему работать и скрылся. Зато мы видели, как совсем по-другому он разговаривал с иностранцами».

Рустам Шагиев из Ульяновска, выигравший забег на пять миль, поддержал обделенных коллег и в знак протеста против дискриминации советских бегунов отказался принять положенный ему приз.

«Лихие девяностые» и беговой застой

До распада СССР обновленный марафон успели провести еще один раз. Выиграл его представитель Танзании Джон Барра, а с 1992 года ММММ стал уже российским соревнованием. После распада Советского Союза западные спонсоры испарились вместе с зарубежными гостями и любителями бега из развитых стран.

Тогда же в России начались «лихие девяностые», и в Лужниках открылся знаменитый символ эпохи – вещевой рынок. Марафон перенесли к спорткомплексу «Олимпийский», а трасса забега существенно изменилась, частично захватив Садовое кольцо.

Рынок в «Лужниках»

Суровые времена и проблемы в экономике привели к падению интереса к бегу и марафону. Количество участников от года к году сокращалось, и в конце 90-х на старт выходило всего около тысячи человек.

Несмотря на стабилизацию ситуации в нулевых, люди не спешили возвращаться в беговое движение. Из-за разрушенной инфраструктуры и закрытых спортивных обществ, на которых держался любительский спорт, главный старт страны не мог собрать много желающих: в 2000-2010 годах в марафоне ежегодно стартовало около двух тысяч человек.

«Беговое сообщество» и новый беговой бум

Последним ярким событием для Московского Международного Марафона Мира стал чемпионат России по марафону, который проводился в рамках забега в 2012 году. Выиграл его Федор Шутов, а старт собрал около 2,5 тысяч участников. Это был последний массовый ММММ.

ММММ 2012 года

Параллельно с Марафоном Мира в 1997-2012 годах проводился марафон «Лужники»: он был малочисленным, но имел привлекательное место старта у главной спортивной арены Москвы. Фактически на его базе агентство «Новая атлетика» (которое позднее станет известно как «Беговое сообщество») совместно с Департаментом физической культуры и спорта учредили новый международный забег – Московский марафон, который впервые прошел 15 сентября 2013 года.

Уже в дебютный год организаторам удалось собрать на дистанции марафона и 10-километровом забеге-спутнике почти пять тысяч человек. 2013 год стал переломным для любительского бега России – в стране начался новый беговой бум.

Количество участников на марафоне «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге выросло в 1,5 раза, в Омске Сибирский международный марафон принял более четырех тысяч спортсменов (по сравнению с 700 годом ранее), в Перми число стартующих выросло с 200 человек в 2013 году до семи тысяч в 2018-м. Появились крупные марафоны в Казани, Екатеринбурге, Томске и других городах страны.

А в Москве продолжал набирать силу главный старт страны: в 2015-м суммарное число участников на основной дистанции и 10-километровом забеге-спутнике превысило 10 тысяч человек, а в 2017 – 20 тысяч. Наконец, в 2019 году только на старт марафонской дистанции вышло более 10 тысяч участников, сделав его самым массовым марафонским пробегом в истории России.

Московский марафон 2018

Новый марафон много раз радовал зрителей интересными развязками: череда смен лидеров в 2018 году, когда в забеге поочередно уходили в отрыв Дмитрий Сафронов, Артем Аплачкин, Алексей Трошкин и победитель Степан Киселев. В 2019-м Искандер Ядгаров перед самым финишем обогнал лидировавшего со старта Трошкина, а в 2020-м все решила спринтерская разборка на финишной прямой между Ядгаровым и Юрием Чечуном, победителем из которой вышел Юрий.

В 2021 году Московский марафон был отменен из-за пандемии коронавируса, но в 2022-м возвращается, чтобы вновь отправить в путь участников забега от арены «Лужники» по набережным и улицам столицы.

Фото: журнал «Легкая атлетика», №10 1990; Getty Images/Russell Cheyne, РИА Новости/Сергей Гунеев, Live Journal/picnicker, popados