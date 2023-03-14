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За гол «Ростова» рефа забанили до конца сезона. Судей в этом сезоне всегда отстраняют за ошибки минимум на один тур, но чаще – больше

Виталий Мешков Виталий Мешков
Сергей Карасев Сергей Карасев
Кирилл Левников Кирилл Левников
судьи судьи
ЭСК РФС
Алексей Сухой Алексей Сухой
КДК РФС
Сергей Сергеевич Иванов Сергей Сергеевич Иванов
Евгений Турбин Евгений Турбин
Ян Бобровский Ян Бобровский
Владислав Безбородов Владислав Безбородов
Иван Сиденков
Владимир Москалев Владимир Москалев
Футбол Футбол

Судейство Антона Фролова в матче 18-го тура «Ростов» – «Пари НН» – одно из главных событий тура. Комментатор Роман Нагучев грустил («16 лет комментирую футбол. И не понимаю вообще ничего»), «Пари НН» обратился в ЭСК, а РФС сделал выводы: по информации журналиста Ивана Карпова, рефери отстранили до конца сезона. 

Причина – неверно засчитанный гол защитника «Ростова» Андрея Ланговича после углового. Фролова подозвали к монитору – ВАР посчитал, что главный пропустил фол Максима Осипенко на вратаре Никите Гойло. 

Судья пересмотрел момент, но не изменил решение. Кажется, ЭСК посчитал это грубейшей ошибкой, учитывая суровость наказания. 

А как вообще ЭСК наказывает судей в этом сезоне? Всегда ли ошибка приводит к отстранению?

2-й тур

Кирилл Левников

Что случилось: ЭСК признала, что в матче между «Краснодаром» и «Спартаком» Левников должен был удалить Александра Соболева за удар локтем в лицо защитнику краснодарцев Вячеслава Литвинова.

Что в итоге: Левников пропустил два тура и вернулся в середине августа, отработав матч 5-го тура между «Химками» и «Ахматом». Официально об отстранении не сообщалось.

Алексей Сухой

Что случилось: после матча между «Локомотивом» и «Ростовом» московский клуб обратился в ЭСК по четырем спорным эпизодам. По каким-то причинам ЭСК рассмотрела лишь два момента – неудаление Данила Прохина и удаление Алексиса Бека-Бека – и признала правоту Сухого в обоих из них.

Что в итоге: Сухой пропустил три тура и вернулся к работе на РПЛ к концу августа – отсудил игру между «Зенитом» и «Торпедо». Официально об отстранении не сообщалось.

3-й тур

Владимир Москалев

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Владимира Москалева назначить пенальти в ворота «Урала» за падение Алексея Ионова матче с «Краснодаром».

Что в итоге: Москалев пропустил пять туров – вернулся только в 9-м туре на матч между «Химками» и «Крыльями Советов». Официально об отстранении не сообщалось.

4-й тур

Сергей Иванов

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Сергея Иванова не удалять Сергея Трошечкина за то, что он шипами въехал в Вильмара Барриоса в матче между «Ахматом» и «Зенитом».

Что в итоге: Иванов пропустил три тура и вернулся в 8-м туре, чтобы отработать главным на матче между «Оренбургом» и «Химками». Официально об отстранении не сообщалось.

6-й тур

Иван Сиденков

Что случилось: ЭСК признала, что Иван Сиденков ошибся, показав Марку Мампасси из «Локомотива» красную карточку за попадание рукой в лицо Резиуану Мирзову в матче с «Химками». КДК РФС отменил удаление Мампасси.

Что в итоге: Сиденков не получал назначений на РПЛ 11 туров подряд. В начале марта Ивана назначили главным арбитром матча 18-го тура между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Сергей Карасев

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Сергея Карасева не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом» из-за игры рукой Игоря Дивеева.

Что в итоге: Карасев пропустил два тура и вернулся в матче 9-го тура между «Ростовом» и «Спартаком». Официально об отстранении не сообщалось.

Владислав Безбородов

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Владислава Безбородова не удалять хавбека «Ростова» Даниила Уткина на 71-й минуте матча с «Сочи» за опасный подкат в борьбе с Беканти Ангбаном.

Что в итоге: Безбородов, как и Карасев, пропустил два тура и в 9-м туре уже судил матч «Факела» и «Локомотива». Официально об отстранении не сообщалось.

Алексей Сухой

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Сухого засчитать гол Малкома в матче между «Зенитом» и «Торпедо» – в комиссии посчитали, что бразилец перед забитым мячом сфолил на Олеге Кожемякине.

Что в итоге: Сухой не получал назначений три тура. Официально об отстранении не сообщалось.

8-й тур

Ян Бобровский

Что случилось: ЭСК подтвердила, что Ян Бобровский ошибся, назначив пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом», потому что Николай Комличенко первым нарушал правила на Олеге Кожемякине.

Что в итоге: Бобровский не получил назначения в следующем туре. Официально об отстранении не сообщалось.

Виталий Мешков

Что случилось: Мешков ошибочно не назначил пенальти пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»: Саба Сазонов завалил соперника в штрафной – позиция ЭСК.

Что в итоге: Виталий не получал назначений на матчи РПЛ три тура. Официально об отстранении не сообщалось.

11-й тур

Алексей Сухой

Что случилось: Сухой ошибся, не удалив Кайо (не получил заслуженную вторую желтую карточку) в матче «Крыльев» и «Краснодара» и не засчитав гол краснодарцев на 81-й минуте (мяч полностью пересек линию) – мнение ЭСК.

Что в итоге: Сухой больше не получал назначений на РПЛ в нынешнем сезоне – с того времени судил только Кубок России. Официально об отстранении не сообщалось.

13-й тур

Сергей Карасев

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника ЦСКА Никиту Ермаковича за единоборство с Данилой Пруцевым в матче со «Спартаком».

Что в итоге: Карасев два тура не получал назначений на РПЛ. Официально об отстранении не сообщалось.

Евгений Турбин

Что случилось: Турбин должен был удалять Сиссе Ибраиму за фол на Николае Комличенко в матче между «Ростовом» и «Уралом» – позиция ЭСК.

Что в итоге: Турбин не работал на РПЛ четыре тура – вернулся только после зимнего перерыва. Официально об отстранении не сообщалось.

14-й тур

Кирилл Левников

Что случилось: Левников в матче между «Уралом» и «Крыльями» ошибочно удалил игрока самарской команды Гленна Бейла за игру рукой в штрафной площади. КДК отменил это решение.

Что в итоге: Левников не получал назначений два тура. Официально об отстранении не сообщалось.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Вильф, Михаил Куравлев; VK/fcrostov

11 комментариев

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sfilatov13
Ответ Step_up
Карась всегда за одну команду ошибается
https://www.rusfootball.info/uploads/posts/2021-09/1632139395_rfh.jpg
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Станнис Баратеон
Ответ Артур Артур
Хоть один судья есть, который не ошибается?
Есть ли хоть один судья РПЛ об отстранении которого объявляли официально?
+1
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Колбаскер тут
Карась и ЦСКА = любовь
+1
-1
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salogiannis
ЭСК признала ошибочным решение Владислава Безбородова не удалять хавбека «Ростова» Даниила Уткина на 71-й минуте матча между «Краснодаром» и «Сочи».

В секретном протоколе заседания по этому матчу -- неудаление полузащитника ЦСКА Облякова и ошибочно засчитанные голы нападающего "Спартака" Соболева
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roma_lokofan
Ответ Артур Артур
Хоть один судья есть, который не ошибается?
а есть футболист, который не ошибается?

просто количество ошибок на каждого арбитра это , конечно, мрак
+2
-1
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Alex1104
Ответ Артур Артур
Хоть один судья есть, который не ошибается?
Так не бывает. Все ошибаются.
+3
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kazbek.sultanbek
Его скорее отстранили не за пропуск нарушения, а за то, что в таких же ситуациях в этом же матче, он свистел.
0
-1
-1
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Сергей Жарковский
А интересно почему не сообщили об отстранении судей за их грубейшие ошибки, ведь по сути это в большинстве случаев решило исход матча?! Отстранение на пару игр это просто смешно.
0
-1
-1
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Step_up
Карась всегда за одну команду ошибается
+1
0
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Kit244098
Спасибо, автор. Поржал от души))
+2
0
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Артур Артур
Хоть один судья есть, который не ошибается?
+5
0
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