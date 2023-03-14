Судейство Антона Фролова в матче 18-го тура «Ростов» – «Пари НН» – одно из главных событий тура. Комментатор Роман Нагучев грустил («16 лет комментирую футбол. И не понимаю вообще ничего»), «Пари НН» обратился в ЭСК, а РФС сделал выводы: по информации журналиста Ивана Карпова, рефери отстранили до конца сезона.

Причина – неверно засчитанный гол защитника «Ростова» Андрея Ланговича после углового. Фролова подозвали к монитору – ВАР посчитал, что главный пропустил фол Максима Осипенко на вратаре Никите Гойло.

Судья пересмотрел момент, но не изменил решение. Кажется, ЭСК посчитал это грубейшей ошибкой, учитывая суровость наказания.

А как вообще ЭСК наказывает судей в этом сезоне? Всегда ли ошибка приводит к отстранению?

2-й тур

Кирилл Левников

Что случилось: ЭСК признала, что в матче между «Краснодаром» и «Спартаком» Левников должен был удалить Александра Соболева за удар локтем в лицо защитнику краснодарцев Вячеслава Литвинова.

Что в итоге: Левников пропустил два тура и вернулся в середине августа, отработав матч 5-го тура между «Химками» и «Ахматом». Официально об отстранении не сообщалось.

Алексей Сухой

Что случилось: после матча между «Локомотивом» и «Ростовом» московский клуб обратился в ЭСК по четырем спорным эпизодам. По каким-то причинам ЭСК рассмотрела лишь два момента – неудаление Данила Прохина и удаление Алексиса Бека-Бека – и признала правоту Сухого в обоих из них.

Что в итоге: Сухой пропустил три тура и вернулся к работе на РПЛ к концу августа – отсудил игру между «Зенитом» и «Торпедо». Официально об отстранении не сообщалось.

3-й тур

Владимир Москалев

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Владимира Москалева назначить пенальти в ворота «Урала» за падение Алексея Ионова матче с «Краснодаром».

Что в итоге: Москалев пропустил пять туров – вернулся только в 9-м туре на матч между «Химками» и «Крыльями Советов». Официально об отстранении не сообщалось.

4-й тур

Сергей Иванов

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Сергея Иванова не удалять Сергея Трошечкина за то, что он шипами въехал в Вильмара Барриоса в матче между «Ахматом» и «Зенитом».

Что в итоге: Иванов пропустил три тура и вернулся в 8-м туре, чтобы отработать главным на матче между «Оренбургом» и «Химками». Официально об отстранении не сообщалось.

6-й тур

Иван Сиденков

Что случилось: ЭСК признала, что Иван Сиденков ошибся, показав Марку Мампасси из «Локомотива» красную карточку за попадание рукой в лицо Резиуану Мирзову в матче с «Химками». КДК РФС отменил удаление Мампасси.

Что в итоге: Сиденков не получал назначений на РПЛ 11 туров подряд. В начале марта Ивана назначили главным арбитром матча 18-го тура между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Сергей Карасев

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Сергея Карасева не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом» из-за игры рукой Игоря Дивеева.

Что в итоге: Карасев пропустил два тура и вернулся в матче 9-го тура между «Ростовом» и «Спартаком». Официально об отстранении не сообщалось.

Владислав Безбородов

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Владислава Безбородова не удалять хавбека «Ростова» Даниила Уткина на 71-й минуте матча с «Сочи» за опасный подкат в борьбе с Беканти Ангбаном.

Что в итоге: Безбородов, как и Карасев, пропустил два тура и в 9-м туре уже судил матч «Факела» и «Локомотива». Официально об отстранении не сообщалось.

Алексей Сухой

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Сухого засчитать гол Малкома в матче между «Зенитом» и «Торпедо» – в комиссии посчитали, что бразилец перед забитым мячом сфолил на Олеге Кожемякине.

Что в итоге: Сухой не получал назначений три тура. Официально об отстранении не сообщалось.

8-й тур

Ян Бобровский

Что случилось: ЭСК подтвердила, что Ян Бобровский ошибся, назначив пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом», потому что Николай Комличенко первым нарушал правила на Олеге Кожемякине.

Что в итоге: Бобровский не получил назначения в следующем туре. Официально об отстранении не сообщалось.

Виталий Мешков

Что случилось: Мешков ошибочно не назначил пенальти пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»: Саба Сазонов завалил соперника в штрафной – позиция ЭСК.

Что в итоге: Виталий не получал назначений на матчи РПЛ три тура. Официально об отстранении не сообщалось.

11-й тур

Алексей Сухой

Что случилось: Сухой ошибся, не удалив Кайо (не получил заслуженную вторую желтую карточку) в матче «Крыльев» и «Краснодара» и не засчитав гол краснодарцев на 81-й минуте (мяч полностью пересек линию) – мнение ЭСК.

Что в итоге: Сухой больше не получал назначений на РПЛ в нынешнем сезоне – с того времени судил только Кубок России. Официально об отстранении не сообщалось.

13-й тур

Сергей Карасев

Что случилось: ЭСК признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника ЦСКА Никиту Ермаковича за единоборство с Данилой Пруцевым в матче со «Спартаком».

Что в итоге: Карасев два тура не получал назначений на РПЛ. Официально об отстранении не сообщалось.

Евгений Турбин

Что случилось: Турбин должен был удалять Сиссе Ибраиму за фол на Николае Комличенко в матче между «Ростовом» и «Уралом» – позиция ЭСК.

Что в итоге: Турбин не работал на РПЛ четыре тура – вернулся только после зимнего перерыва. Официально об отстранении не сообщалось.

14-й тур

Кирилл Левников

Что случилось: Левников в матче между «Уралом» и «Крыльями» ошибочно удалил игрока самарской команды Гленна Бейла за игру рукой в штрафной площади. КДК отменил это решение.

Что в итоге: Левников не получал назначений два тура. Официально об отстранении не сообщалось.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Вильф, Михаил Куравлев; VK/fcrostov