49 комментариев

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В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?

Алина Горбачева
Софья Федченко
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Фигурное катание Фигурное катание

Пропала 16-летняя Алина Горбачева.

Чемпионка России-2023 среди юниорок вышла с тренировки на «Чкалов-Арене» вечером понедельника около 19:00 и направилась в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

● С собой у Алины были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета. В сети она после исчезновения не появлялась. 

● Следственный комитет начал проверку исчезновения Горбачевой. Прокуратура Москвы опубликовала видео с Алиной, уходящей с тренировки. 

● Вещи Алины Горбачевой были обнаружены на Покровской набережной. Самой фигуристки рядом нет. На месте работают спасатели. 

● По данным Mash, обнаруженными на берегу личными вещами фигуристки оказались носки. Необязательно, что они принадлежат Горбачевой. К поискам привлекли кинологов, служебные собаки повели полицейских в лес. 

● По информации «Чемпионата», Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей. По данным источника, причиной исчезновения мог быть конфликт между тренером Софьей Федченко, с которой жила Алина, и мамой фигуристки. 

● Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. «Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сказала «Р-Спорт» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Что известно о Горбачевой: живет вместе с тренером, восстанавливается после травмы и готовится к прокатам 

Горбачевой 16 лет, чемпионка России среди юниорок. Она ворвалась в элиту в прошлом сезоне вместе со своим тренером — 27-летней Софьей Федченко. 

● Алина живет вместе с Федченко с девяти лет (самой Софье тогда было 20). Вот что рассказывала об этом Федченко в интервью Sports.ru:

«Я тренировала тогда целую группу, и по Алине сразу видно было, что она очень хочет и готова работать намного больше, чем другие дети. При этом у ее мамы не было то ли желания, то ли возможности вложиться в эти занятия. 

Я видела, что у Алины от природы есть определенные данные, которые можно развить. А мне хотелось сделать тренерскую карьеру. Алина была самой перспективной, причем со всех сторон – по физике, стрессоустойчивости, желанию. Поэтому я решила, что как бы ни складывались обстоятельства, я буду вкладываться в нашу работу. Мы стали работать индивидуально, ну а дальше все закрутилось-завертелось...»

В девять лет Горбачева уехала из родного Краснодара за мечтой стать олимпийской чемпионкой. Федченко в этот момент получала образование в Москве. Вот что говорила Софья:

«Поначалу мы тренировались в Твери, и Алина жила у президента местной федерации. Там большой дом, пятеро детей, одна из девочек тоже у меня тренировалась. Алина ходила в третий класс, все было нормально. Ко мне в Москву она приезжала только на выходные, или когда я на неделе по каким-то причинам не могла вырваться в Тверь. 

– С вами в Москве она жила в общежитии?

– Да, но это было всего на одну-две ночи в неделю. Алинка добрая, веселая, прикольная, мои однокурсники ее очень любили. Всем нравилось «понянчить пупсика». Тем более, Алина в 9 лет выглядела на 7». 

● В прошлом году Горбачева тренировалась в Химках, где базировалась академия «Триумф» (ее основала Федченко). Алина жила вместе с тренером в пяти минутах ходьбы от катка.

● Конфликт с Федченко (если он был) точно не первый в карьере Горбачевой. Софья рассказывала, что в прошлом сезоне они даже расставались на время — тогда Алину выводила на лед второй тренер Влада Данилкина:

«Обычно ты, например, скажешь что-то, спортсмен придет домой и пожалуется: «Мам, вот Софья Анатольевна сказала, что я опять не натянула ногу, а я тянула ногу изо всех сил! И вообще она сказала, что я не стараюсь – а я очень старалась!» Ну, мама (если это правильная мама) погладит по головке, вытрет слезки и скажет: «Ничего страшного, постарайся завтра больше – и тебя обязательно похвалят! Ты у меня самая лучшая» 

У нас же такого не получается. Я иногда говорю: «Алин, ты недостаточно стараешься, вот тут можно сделать лучше». А ей кажется, что она лучше не может. А третьего мнения-то нет, нет еще одного человека, который ее пожалеет и скажет, что действительно уверен, что она может лучше. Я выполняю две роли: и на льду пожурить, и дома похвалить, а это не всегда работает. 

Как раз из-за этого в прошлом году Алину на первенство России выводила Влада Данилкина. Мы решили попробовать, чтобы Влада стала основным тренером, а я только занималась техникой и дома жалела и рассказывала, какая она молодец. Я была с Алиной на соревнованиях, мы вместе жили в номере, но я ее не выводила на лед». 

К середине сезона конфликт был исчерпан и за бортик снова вернулась Софья Федченко.

● В июле Горбачева повредила мышцу бедра при исполнении тройного акселя на тренировке. Фигуристка долгое время носила лангетку и к исполнению тройных прыжков приступила только в середине августа. Уже 19 августа Алина опубликовала тренировочное видео в Instagram со словами «Прыгать — это такой кайф». 

● Горбачева готовилась к открытым прокатам сборной России 16 и 17 сентября. Из-за травмы Алина не участвовала в юниорских прокатах, но приезжала в Новогорск с важной целью.

– Мы с Сергеем Комоловым поставили две коротких программы: египетскую и волшебную, обе классные и очень интересные, показали их специалистам в Новогорске, получили комментарии, и теперь выбор сделан, – интриговала Алина.

Все в фигурном катании ищут Горбачеву. В том числе Загитова, Медведева и Трусова

В поиски Горбачевой включились звезды фигурного катания. Записи появились в соцсетях Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Александры Трудовой, Евгении Тарасовой и многих других. Алена Косторная призывает верить в лучшее. 

«Друзья, к сожалению, такое иногда происходит, давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее😣», – написала Косторная. 

Все, кто располагает какой-либо информацией об Алине Горбачевой, могут обратиться по следующим номерам телефонов:

+79288423310 (Екатерина, мама Алины)

+79163949142 (Софья Федченко, тренер)

Информация обновляется

Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко

Фото: Instagram/alinochka_gorbacheva

49 комментариев

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Аленка_76
Пусть всё хорошо будет!!!🙏🙏🙏
+42
-1
+41
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fillette
Ответ Давай Так
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Это ребенок. Детей ищут сразу.
+40
-3
+37
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Zver
Ответ Оригинальный Ник
Зачем в Москве миллион камер, если некомпетентные идиоты с погонами не могут найти человека
чтобы можно было найти любого несогласного с властями или одиночного пикетчика.
+39
-9
+30
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galik55
Наплевать на конфликты, главное, чтобы с ребенком все было хорошо. Не надо на родителей набрасывать , они ищут.
+27
0
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Оригинальный Ник
Зачем в Москве миллион камер, если некомпетентные идиоты с погонами не могут найти человека
+31
-5
+26
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Anisu
Ответ Iuliia Timofeyeva
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Не пишите бред
+22
-5
+17
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Игорь Новиков
Найдись, ребёнок!
+19
-4
+15
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artem 123
номера личные зря выложили, сейчас мошенники активизируются
+14
-1
+13
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sinon_farcrow
Ответ Давай Так
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Хоть в ведомственном приказе и есть ссылка на отсутствие более трех дней, но это лишь один из возможных признаков. Перечень там открытый. Вообще, отшивать по причине "трех дней" не имеют права законодательно. Заявление обязаны принять и начать по нему работать.
+11
0
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balander09
Ответ Алексей 27
https://newslenta.com/news-russia/propavshaya-chempionka-rossii-po-figurnomu-kataniyu-alina-gorbachyova-nashlas-zhivoj
это фейк
+11
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Блинчик
Ужасная ситуация. Вот до чего доводят голодные игрища, насилие с раннего возраста, голодовки, абьюз, прессинг, что обязательно должна выиграть олимпиаду, и требование преодоления на сломанных ногах.
+29
-20
+9
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Екатерина Куракулова
Ответ Алексей 27
https://newslenta.com/news-russia/propavshaya-chempionka-rossii-po-figurnomu-kataniyu-alina-gorbachyova-nashlas-zhivoj
Это фейк, писали ещё несколько часов назад
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Natalia_777
на сайте лизаалерт объявили сбор людей на поиски на сегодня , наверное кто из москвичей хочет реально помочь , могут откликнуться...
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Ден Ден
Дай Бог чтобы с Алиной всё было в порядке 🙏
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Алексей 27
Ответ balander09
это фейк
Ясно, жаль.
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Zhenskaya
Ответ Iuliia Timofeyeva
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А то, что до Мск Алина жила у президента местной федерации в Твери - это ок? Всех все устраивало. Если родители против, никто никогда не увезет девятилетнего ребенка для проживания. Практику проживания перспективных учеников с тренерами не Федченко ввела. Тут большие вопросы к родителям, а не к тренерам.
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Anariel
Ответ Мистер Уайт
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о чем вы?((( ребенок пропал
+5
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tull
Ответ Gemma157
Для тренера родители фигуристок это обуза и нежелательные люди Но Федченко пошла дальше всех: забрала свою же ученицу жить вместе с собой. Конечно, это с самого начала казалось плохой идеей, но чтобы настолько плохо и так рано..
Вы как всегда не блещите. Мама по щелчку пальца заберет несовершенную дочь домой и спрашивать не будет. Значит маму все устраивало. Не хотела заморачиваться. Мама Липницкой из Екатеринбурга в Москву переехала, а тут не смогли ближе к катку переселиться.
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Оксана Иванова
Я одного не пойму, почему комментаторы позиционируют проживание Алины у Федченко, как что-то грязное?
Ситуаций полно, когда дети не живут с родителями. Даже в интервью Софья говорила, что Алина сначала жила в доме президента местной федерации. Проверять надо не тренера, а семейку: мамашу, бабку. Почему ребенок с ранних лет болтался по чужим семьям. Это очень часто бывает, когда родители разводятся и начинают устраивать личную жизнь, при этом вычеркивая из свое жизни ребенка от первого брака
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Andrew Werdna
Ответ Saveliy Ivanov
Да что вообще происходит в этом фигурном катании? То малолетку кормят допингом на олимпиаде, то юная фигуристка сожительсвует с тренершей. Очень мутный спорт.
И главные фанаты этого спорта - 40 летние пузатые мужики, с какой целью они смотрят можно догадаться
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Анна Лисина
Ясно, что у Алины неблагополучная семья. Неблагополучная - это необязательно алкашинская.
Надеемся, что Алина жива и просто психанула.
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balander09
почему ищут по носкам, те что на берегу были , а не по вещам с тренировки?
может это носки левого человек
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Маргарита В Сафронова
В таком возрасте это нормально. Алина самоутверждается. Взрослым надо проявить мудрость, чтобы нейтрализовать крайности. И надо постараться избежать тренерской охоты на чемпионку.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ JamesObiorah
очередной гений, выводящий общее из частного - спасибо за мнение)
Вот, вот.
А остальных детей, которые из дома уходят и/или руки на себя накладывают, тогда что доводит? Таких детей тысячи. А сейчас некоторые всё сводят исключительно к насилию в ФК.
+5
-2
+3
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Max Madov
Я не знаю, что за человек этот тренер, но она меня пугает. 😀 В 20 лет, взять к себе девочку, пусть даже перспективную, это говорит о фанатизме к работе. Очень серьезно была настроена девушка. Сразу старый американский фильм вспомнил "Мизери". С такими женщинами шутки плохи.
+9
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