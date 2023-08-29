49 комментариев

Пропала 16-летняя Алина Горбачева.

Чемпионка России-2023 среди юниорок вышла с тренировки на «Чкалов-Арене» вечером понедельника около 19:00 и направилась в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

● С собой у Алины были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета. В сети она после исчезновения не появлялась.

● Следственный комитет начал проверку исчезновения Горбачевой. Прокуратура Москвы опубликовала видео с Алиной, уходящей с тренировки.

● Вещи Алины Горбачевой были обнаружены на Покровской набережной. Самой фигуристки рядом нет. На месте работают спасатели.

● По данным Mash, обнаруженными на берегу личными вещами фигуристки оказались носки. Необязательно, что они принадлежат Горбачевой. К поискам привлекли кинологов, служебные собаки повели полицейских в лес.

● По информации «Чемпионата», Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей. По данным источника, причиной исчезновения мог быть конфликт между тренером Софьей Федченко, с которой жила Алина, и мамой фигуристки.

● Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. «Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сказала «Р-Спорт» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Что известно о Горбачевой: живет вместе с тренером, восстанавливается после травмы и готовится к прокатам

Горбачевой 16 лет, чемпионка России среди юниорок. Она ворвалась в элиту в прошлом сезоне вместе со своим тренером — 27-летней Софьей Федченко.

● Алина живет вместе с Федченко с девяти лет (самой Софье тогда было 20). Вот что рассказывала об этом Федченко в интервью Sports.ru:

«Я тренировала тогда целую группу, и по Алине сразу видно было, что она очень хочет и готова работать намного больше, чем другие дети. При этом у ее мамы не было то ли желания, то ли возможности вложиться в эти занятия.

Я видела, что у Алины от природы есть определенные данные, которые можно развить. А мне хотелось сделать тренерскую карьеру . Алина была самой перспективной, причем со всех сторон – по физике, стрессоустойчивости, желанию. Поэтому я решила, что как бы ни складывались обстоятельства, я буду вкладываться в нашу работу. Мы стали работать индивидуально, ну а дальше все закрутилось-завертелось...»

В девять лет Горбачева уехала из родного Краснодара за мечтой стать олимпийской чемпионкой. Федченко в этот момент получала образование в Москве. Вот что говорила Софья:

«Поначалу мы тренировались в Твери, и Алина жила у президента местной федерации. Там большой дом, пятеро детей, одна из девочек тоже у меня тренировалась. Алина ходила в третий класс, все было нормально. Ко мне в Москву она приезжала только на выходные, или когда я на неделе по каким-то причинам не могла вырваться в Тверь.

– С вами в Москве она жила в общежитии?

– Да, но это было всего на одну-две ночи в неделю. Алинка добрая, веселая, прикольная, мои однокурсники ее очень любили. Всем нравилось «понянчить пупсика». Тем более, Алина в 9 лет выглядела на 7».

● В прошлом году Горбачева тренировалась в Химках, где базировалась академия «Триумф» (ее основала Федченко). Алина жила вместе с тренером в пяти минутах ходьбы от катка.

● Конфликт с Федченко (если он был) точно не первый в карьере Горбачевой. Софья рассказывала, что в прошлом сезоне они даже расставались на время — тогда Алину выводила на лед второй тренер Влада Данилкина:

«Обычно ты, например, скажешь что-то, спортсмен придет домой и пожалуется: «Мам, вот Софья Анатольевна сказала, что я опять не натянула ногу, а я тянула ногу изо всех сил! И вообще она сказала, что я не стараюсь – а я очень старалась!» Ну, мама (если это правильная мама) погладит по головке, вытрет слезки и скажет: «Ничего страшного, постарайся завтра больше – и тебя обязательно похвалят! Ты у меня самая лучшая»

У нас же такого не получается. Я иногда говорю: «Алин, ты недостаточно стараешься, вот тут можно сделать лучше». А ей кажется, что она лучше не может. А третьего мнения-то нет, нет еще одного человека, который ее пожалеет и скажет, что действительно уверен, что она может лучше. Я выполняю две роли: и на льду пожурить, и дома похвалить, а это не всегда работает.

Как раз из-за этого в прошлом году Алину на первенство России выводила Влада Данилкина. Мы решили попробовать, чтобы Влада стала основным тренером, а я только занималась техникой и дома жалела и рассказывала, какая она молодец. Я была с Алиной на соревнованиях, мы вместе жили в номере, но я ее не выводила на лед».

К середине сезона конфликт был исчерпан и за бортик снова вернулась Софья Федченко.

● В июле Горбачева повредила мышцу бедра при исполнении тройного акселя на тренировке. Фигуристка долгое время носила лангетку и к исполнению тройных прыжков приступила только в середине августа. Уже 19 августа Алина опубликовала тренировочное видео в Instagram со словами «Прыгать — это такой кайф».

● Горбачева готовилась к открытым прокатам сборной России 16 и 17 сентября. Из-за травмы Алина не участвовала в юниорских прокатах, но приезжала в Новогорск с важной целью.

– Мы с Сергеем Комоловым поставили две коротких программы: египетскую и волшебную, обе классные и очень интересные, показали их специалистам в Новогорске, получили комментарии, и теперь выбор сделан, – интриговала Алина.

Все в фигурном катании ищут Горбачеву. В том числе Загитова, Медведева и Трусова

В поиски Горбачевой включились звезды фигурного катания. Записи появились в соцсетях Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Александры Трудовой, Евгении Тарасовой и многих других. Алена Косторная призывает верить в лучшее.

«Друзья, к сожалению, такое иногда происходит, давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее😣», – написала Косторная.

Все, кто располагает какой-либо информацией об Алине Горбачевой, могут обратиться по следующим номерам телефонов:

+79288423310 (Екатерина, мама Алины)

+79163949142 (Софья Федченко, тренер)

Информация обновляется

Фото: Instagram/alinochka_gorbacheva