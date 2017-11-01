Всякая всячина

Бесчинства, устроенные фанатами Атлетика и Спартака перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы, не останутся без внимания УЕФА. По мнению европейского союза футбольных ассоциаций, именно фанаты «Спартака» повинны в беспорядках, которые состоялись в столице Басконии. Болельщики «Атлетика» позиционируют себя как ультралевые. Фанаты «Спартака» известны в Европе правыми взглядами. Сошлась коса и камень. Провоцирование спартаковских фанатов не могло не закончиться тем, чем закончилось. Результат может быть печален. «Спартак» теперь рискует остаться ...