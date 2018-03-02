Просто мысли

Привет поклонникам хоккея и Салавата Юлаева!!! Две игры сыграны, и однозначную оценку игре уфимского клуба дать проблематично. Вроде наша команда подошла к играм навылет в хорошей форме и боеготовности. После нового года проиграны три игры (одна в основное время московскому Спартаку, одна в дополнительное время Северстали, одна по буллитам Йокериту), одержано семь побед, причем две после олимпийской паузы над неудобными для нас сочинцами и принципиальнейшими казанцами. Руководство уфимцев перед играми навылет подписало главного бомбардира команды последних лет Линуса Умарка, также продлены кон...