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    Просто мысли
    немного обо всем и всех
      Автор Артур Гильмутдинов

      Старые проблемы Салавата Юлаева

      Привет поклонникам хоккея и Салавата Юлаева!!! Две игры сыграны, и однозначную оценку игре уфимского клуба дать проблематично. Вроде наша команда подошла к играм навылет в хорошей форме и боеготовности. После нового года проиграны три игры (одна в основное время московскому Спартаку, одна в дополнительное время Северстали, одна по буллитам Йокериту), одержано семь побед, причем две после олимпийской паузы над неудобными для нас сочинцами и принципиальнейшими казанцами. Руководство уфимцев перед играми навылет подписало главного бомбардира команды последних лет Линуса Умарка, также продлены кон...
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