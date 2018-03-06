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    Как не скучать в Сибири
    Блог команды организаторов спортивных событий adwalkteam
      Автор Александра Бочагова

      О трейлраннинге в Хакасии

      Как вы там в Сибири живёте? Делать же нечего Говорят, что в Сибири каждую зиму лютые морозы, нет инфраструктуры, да и вообще особо нечем заняться. Особенно в таких периферийных локациях как Республика Хакасия. Отсутствие инфраструктуры и присутствие природы – что может быть лучше для трейлраннинга? Правильно, ничего! Поэтому Сибирь, а с 2017 года и Хакасия стала маленьким островком российского трейлраннинга и скайраннинга (если вы впервые прочитали предыдущие скобкам два слова, то мы обязательно расскажем о них подробнее как-нибудь в другой раз, а пока воспользуйтесь википедией). Чтобы п...
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