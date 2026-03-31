Варвара Ворончихина: «Пример Линдси Вонн как положительный, так и неположительный, осудить или похвалить ее не могу»

Двукратная победительница Паралимпийских игр в горнолыжном спорте Варвара Ворончихина высказалась о выступлении Линдси Вонн на Олимпиаде в Милане.

В феврале 41-летняя Вонн получила серьезные травмы из-за падения в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Ей диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, а также правой лодыжки. Вонн перенесла не менее пяти операций.

Спортсменка участвовала в Играх, несмотря на разрыв крестообразных связок, который получила ранее на январском этапе Кубка мира.

«В целом меня удивило ее возвращение в горные лыжи, но она смогла доказать, что и в таком возрасте можно вернуться на высокие места. У нее отлично складывалось начало сезона, но та травма до Игр и во время них меня расстроили.

Не хочется ни осуждать, ни восхвалять ее – это было ее решение, и как получилось, так и получилось. В любом случае, она очень сильная спортсменка. Ее пример как положительный, так и неположительный, осудить или похвалить ее не могу», – сказала Ворончихина. 

Она добавила, что в горнолыжном спорта ее кумиром является другая американка – трехкратная олимпийская чемпионка Микаэла Шифрин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
