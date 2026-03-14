Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»
Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Эйнар Хедегарт высоко оценил свою победу в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Хедегарт выиграл масс-старт на 50 км свободным стилем.
«Победа ощущается более значимой, чем на Олимпиаде, и это говорит само за себя.
Это легендарно. Я видел, как здесь побеждали многие герои, особенно вспоминается Петтер Нортуг. Находиться здесь будучи победителем 50-километровки – это очень приятные ощущения», – сказал Хедегарт.
На Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен завоевал золото в командном спринте и эстафете, а также бронзу в коньковой «разделке» на 10 км.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
И это хорошо.
Просто достало это бесконечное жевание того что он мол - биатлонист. Во всех статьях и постах.
То что он классно на лыжах бегает и плохо стреляет - во внимание не берётся. Биатлонист и всё тут.
А в гонках ему конечно хорошо. Сходу взять два золота на Олимпиаде и серебро, да ещё марафон выиграть, суперпрестижный. И опосля такого прозябать на тридцатых местах в биатлоне... Не дурак же он совсем.
Но сезон у него на заглядение: 3 победы на КМ, одно второе место, 2 золота и бронза на ОИ.
Может на этапе в США, там как раз будет коньковый масс-старт, поборется за подиум.