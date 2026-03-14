  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»
11

Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Эйнар Хедегарт высоко оценил свою победу в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Хедегарт выиграл масс-старт на 50 км свободным стилем.

«Победа ощущается более значимой, чем на Олимпиаде, и это говорит само за себя.

Это легендарно. Я видел, как здесь побеждали многие герои, особенно вспоминается Петтер Нортуг. Находиться здесь будучи победителем 50-километровки – это очень приятные ощущения», – сказал Хедегарт.

На Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен завоевал золото в командном спринте и эстафете, а также бронзу в коньковой «разделке» на 10 км.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
logoлыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoЭйнар Хедегарт
logoПеттер Нортуг
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наверное он в биатлон не вернётся. Вкусил славу и успех и теперь никуда он от гонок не денется.
И это хорошо.
Для чего? Ему и в лыжах хорошо.
Выходит незачем, да.
Просто достало это бесконечное жевание того что он мол - биатлонист. Во всех статьях и постах.
То что он классно на лыжах бегает и плохо стреляет - во внимание не берётся. Биатлонист и всё тут.
А в гонках ему конечно хорошо. Сходу взять два золота на Олимпиаде и серебро, да ещё марафон выиграть, суперпрестижный. И опосля такого прозябать на тридцатых местах в биатлоне... Не дурак же он совсем.
Эйнар просто великолепен! Новая сверхновая 💫
Если бы взял золото в разделке на ОИ, то наверное говорил иначе )
Но сезон у него на заглядение: 3 победы на КМ, одно второе место, 2 золота и бронза на ОИ.
Может на этапе в США, там как раз будет коньковый масс-старт, поборется за подиум.
Достойно --утер нос многим , особенно одному особо хвастливому павлину.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
