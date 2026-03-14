Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»

Хедегарт считает победу в марафоне Холменколлена значимее, чем на Олимпиаде.

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Эйнар Хедегарт высоко оценил свою победу в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Хедегарт выиграл масс-старт на 50 км свободным стилем.

«Победа ощущается более значимой, чем на Олимпиаде, и это говорит само за себя.

Это легендарно. Я видел, как здесь побеждали многие герои, особенно вспоминается Петтер Нортуг. Находиться здесь будучи победителем 50-километровки – это очень приятные ощущения», – сказал Хедегарт.

На Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен завоевал золото в командном спринте и эстафете, а также бронзу в коньковой «разделке» на 10 км.