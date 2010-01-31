Японский шорт-трекист не будет дисквалифицирован за допинг в Пхенчхане-2018. Он написал объяснительную

Японский шорт-трекист Кэй Сайто не будет дисквалифицирован за допинг в Пхенчхане-2018.
2 февраля 2018 года Сайто сдал положительную допинг-пробу на маскирующий агент ацеталозамид.
Спортсмен был отстранен от соревнований и покинул олимпийскую деревню.
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал вину спортсмена, а Международный союза конькобежцев (ISU) намеревался дисквалифицировать шорт-трекиста на два года.
В декабре 2018 года Сайто написал в ISU объяснительную, где заявил, что запрещенный препарат попал к нему в организм через некий продукт.
После этого ISU посчитал, что вина Сайто слишком мала и у него не было намерения принимать допинг, так что не стал как-либо наказывать спортсмена, а только вынес ему выговор.
В Пхенчхане-2018 положительную допинг-пробу на мельдоний сдал российский керолингист Александр Крушельницкий. За это он был дисквалифицирован на четыре года.
Российская бобслеистка Надежда Сергеева также сдала положительную пробу на маскирующий агент в Пхенчхане. Она также объяснила это тем, что случайно приняла продукт, содержащий этот препарат, но была отстранена на 8 месяцев.