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    Японский шорт-трекист не будет дисквалифицирован за допинг в Пхенчхане-2018. Он написал объяснительную

    Теги допинг ISU шорт-трек CAS Пхенчхан-2018 сборная Японии Кэй Сайто Коньки/шорт-трек

    Японский шорт-трекист Кэй Сайто не будет дисквалифицирован за допинг в Пхенчхане-2018.

    2 февраля 2018 года Сайто сдал положительную допинг-пробу на маскирующий агент ацеталозамид.

    Спортсмен был отстранен от соревнований и покинул олимпийскую деревню.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) признал вину спортсмена, а Международный союза конькобежцев (ISU) намеревался дисквалифицировать шорт-трекиста на два года.

    В декабре 2018 года Сайто написал в ISU объяснительную, где заявил, что запрещенный препарат попал к нему в организм через некий продукт.

    После этого ISU посчитал, что вина Сайто слишком мала и у него не было намерения принимать допинг, так что не стал как-либо наказывать спортсмена, а только вынес ему выговор.

    В Пхенчхане-2018 положительную допинг-пробу на мельдоний сдал российский керолингист Александр Крушельницкий. За это он был дисквалифицирован на четыре года.

    Российская бобслеистка Надежда Сергеева также сдала положительную пробу на маскирующий агент в Пхенчхане. Она также объяснила это тем, что случайно приняла продукт, содержащий этот препарат, но была отстранена на 8 месяцев.

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