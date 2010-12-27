Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS о четырехлетней дисквалификации за допинг на Олимпиаде-2018

Андрей Митьков, агент российского керлингиста Александра Крушельницкого, сообщил, что россиянин подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда ( ) о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил во время Пхенчхана-2018.

«Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию», – сказал Митьков.

Допинг-проба Крушельницкого, взятая на Олимпийских играх в , дала положительный результат на мельдоний. Спортсмен, завоевавший вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой бронзу Игр-2018 в дабл-миксте, был лишен награды.

CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и отстранил от соревнований на четыре года с 12 февраля 2018-го.

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