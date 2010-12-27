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    Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS о четырехлетней дисквалификации за допинг на Олимпиаде-2018

    Теги сборная России допинг CAS Пхенчхан-2018 Александр Крушельницкий дабл-микст Керлинг

    Андрей Митьков, агент российского керлингиста Александра Крушельницкого, сообщил, что россиянин подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил во время Пхенчхана-2018.

    «Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию», – сказал Митьков.

    Допинг-проба Крушельницкого, взятая на Олимпийских играх в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний. Спортсмен, завоевавший вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой бронзу Игр-2018 в дабл-миксте, был лишен награды.

    CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и отстранил от соревнований на четыре года с 12 февраля 2018-го.

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