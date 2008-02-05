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    МОК не допустил на Олимпиаду Легкова, Третьякова и других спортсменов, которых оправдал CAS

    Теги допинг Александр Легков Евгения Шаповалова Наталья Матвеева МОК Максим Вылегжанин Александр Третьяков CAS Пхенчхан-2018 Ольга Фаткулина Александр Румянцев Татьяна Иванова Евгений Белов Александр Бессмертных Мария Орлова Артем Кузнецов Елена Никитина

    Международный олимпийский комитет (МОК) не удовлетворил просьбу Олимпийского комитета России (ОКР), который дозаявил на Игры в Корею 13 спортсменов и двух тренеров.

    Их пожизненное отстранение от Олимпиад было отменено Спортивным арбитражным судом (CAS) от 1 февраля 2018 года. 13 из них – действующие спортсмены, двое – участники сочинских Игр, сейчас тренеры.

    Комиссия по допуску подчеркнула, что мотивировочная часть решения CAS пока не обнародована (ожидается, что это будет сделано после зимней Олимпиады). И пока нет оснований подтвердить, что спортсменов можно считать «чистыми». Комиссия единогласно не рекомендовала МОК приглашать в Пхенчхан всех 15 человек.

    Группа рассмотрела дела россиян индивидуально и анонимно. И вновь отметила наличие доказательств, которые не были доступны даже комиссии Освальда, в том числе манипулирование профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию WADA.

    Решение CAS, по мнению комиссии по допуску МОК, не сняло подозрений со спортсменов.

    ОКР хотел заявить в Пхенчхан Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову и Наталью Матвееву (все – лыжи), Александра Третьякова, Елену Никитину и Марию Орлову (все – скелетон), Ольгу Фаткулину, Артема Кузнецова и Александра Румянцева (все – коньки) и Татьяну Иванову (сани).

    Кроме того, МОК отказал двум тренерам – Сергею Чудинову (скелетон) и Альберту Демченко (сани).

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