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    Российский горнолыжник Павел Трихичев взял серебро в комбинации на Кубке мира

    Теги Кубок мира результаты горные лыжи сборная Италии сборная Швейцарии сборная России (горные лыжи) сборная Франции Павел Трихичев сборная Норвегии (горные лыжи) Кьетиль Янсруд Доминик Парис Виктор Муффа-Жанде Петер Филл Мауро Кавьезель

    Российский горнолыжник Павел Трихичев стал серебряным призером этапа Кубка мира в швейцарском Венгене в комбинации.

    Для 25-летнего россиянина это первый подиум на Кубке мира в карьере. До этого лучшими результатами Трихичева были 16-е и 17-е места, которые он также занял в текущем сезоне.

    Комбинация состоит из скоростного спуска и одной попытки в слаломе. 

    Горные лыжи

    Кубок мира

    Венген, Швейцария

    Мужчины

    Комбинация

    1. Виктор Муффа-Жанде (Франция) – 2.35,29
    2. Павел Трихичев (Россия) – 2.36,25
    3. Петер Филл (Италия) – 2.36,44
    4. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 2.36,45
    5. Доминик Парис (Италия) – 2.36,47
    6. Мауро Кавьезель (Швейцария) – 2.36,52

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