Российский горнолыжник Павел Трихичев взял серебро в комбинации на Кубке мира

Российский горнолыжник Павел Трихичев стал серебряным призером этапа Кубка мира в швейцарском Венгене в комбинации.
Для 25-летнего россиянина это первый подиум на Кубке мира в карьере. До этого лучшими результатами Трихичева были 16-е и 17-е места, которые он также занял в текущем сезоне.
Комбинация состоит из скоростного спуска и одной попытки в слаломе.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Мужчины
Комбинация
1. Виктор Муффа-Жанде (Франция) – 2.35,29
2. Павел Трихичев (Россия) – 2.36,25
3. Петер Филл (Италия) – 2.36,44
4. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 2.36,45
5. Доминик Парис (Италия) – 2.36,47
6. Мауро Кавьезель (Швейцария) – 2.36,52
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