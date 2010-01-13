Российский горнолыжник Павел Трихичев взял серебро в комбинации на Кубке мира

Российский горнолыжник Павел Трихичев стал серебряным призером этапа Кубка мира в швейцарском Венгене в комбинации.

Для 25-летнего россиянина это первый подиум на Кубке мира в карьере. До этого лучшими результатами Трихичева были 16-е и 17-е места, которые он также занял в текущем сезоне.

Комбинация состоит из скоростного спуска и одной попытки в слаломе.

Горные лыжи

Кубок мира

Венген, Швейцария

Мужчины

Комбинация

1. Виктор Муффа-Жанде (Франция) – 2.35,29

2. Павел Трихичев (Россия) – 2.36,25

3. Петер Филл (Италия) – 2.36,44

4. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 2.36,45

5. Доминик Парис (Италия) – 2.36,47

6. Мауро Кавьезель (Швейцария) – 2.36,52