«Тур де Ски». Гонка преследования. Колонья стартует первым, Большунов – 5-м, Сундбю – 6-м

7 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Россиянин Александ Большунов отправится в гонку третьим.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Гонка преследования, 9 км, свободный стиль
Начало – 16.30 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч! Арена», Eurosport 2.
Старт-лист
1. Дарио Колонья (Швейцария)
2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.14,4...
4. Алекс Харви (Канада) – 1.22,7
5. Александр Большунов (Россия) – 1.39,4
6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.42,2
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.12,9
8. Алексей Червоткин (Россия) – 2.33,9
9. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 2.54,7
10. Жан Марк Гайар (Франция) – 3.00,0
11. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.03,0
12. Андрей Ларьков (Россия) – 3.04,7
14. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.26,7
15. Морис Манифика (Франция) – 3.48,6
16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.53,1...
20. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.11,9
21. Денис Спицов (Россия) – 5.14,5
22. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 5.23,8
23. Алексей Виценко (Россия) – 5.25,4
25. Иван Якимушкин (Россия) – 5.41,3...
32. Станислав Волженцев (Россия) – 6.43,3...
41. Глеб Ретивых (Россия) – 8.54,0
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