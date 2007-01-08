«Тур де Ски». Гонка преследования. Колонья стартует первым, Большунов – 5-м, Сундбю – 6-м

7 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Россиянин Александ Большунов отправится в гонку третьим.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Гонка преследования, 9 км, свободный стиль

Начало – 16.30 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч! Арена», Eurosport 2.

Старт-лист

1. Дарио Колонья (Швейцария)

2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.14,4...

4. Алекс Харви (Канада) – 1.22,7

5. Александр Большунов (Россия) – 1.39,4

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.42,2

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.12,9

8. Алексей Червоткин (Россия) – 2.33,9

9. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 2.54,7

10. Жан Марк Гайар (Франция) – 3.00,0

11. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.03,0

12. Андрей Ларьков (Россия) – 3.04,7

14. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.26,7

15. Морис Манифика (Франция) – 3.48,6

16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.53,1...

20. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.11,9

21. Денис Спицов (Россия) – 5.14,5

22. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 5.23,8

23. Алексей Виценко (Россия) – 5.25,4

25. Иван Якимушкин (Россия) – 5.41,3...

32. Станислав Волженцев (Россия) – 6.43,3...

41. Глеб Ретивых (Россия) – 8.54,0