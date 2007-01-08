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    «Тур де Ски». Гонка преследования. Колонья стартует первым, Большунов – 5-м, Сундбю – 6-м

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Канады Жан Марк Гайар Дарио Колонья сборная Швейцарии Станислав Волженцев Мартин Йонсруд Сундбю Даниэль Рикардссон Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов

    7 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Россиянин Александ Большунов отправится в гонку третьим.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Валь-ди-Фьемме, Италия

    Мужчины

    Гонка преследования, 9 км, свободный стиль

    Начало – 16.30 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч! Арена», Eurosport 2.

    Старт-лист

    1. Дарио Колонья (Швейцария)
    2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.14,4...
    4. Алекс Харви (Канада) – 1.22,7
    5. Александр Большунов (Россия) – 1.39,4
    6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.42,2
    7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.12,9
    8. Алексей Червоткин (Россия) – 2.33,9
    9. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 2.54,7
    10. Жан Марк Гайар (Франция) – 3.00,0
    11. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.03,0
    12. Андрей Ларьков (Россия) – 3.04,7
    14. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.26,7
    15. Морис Манифика (Франция) – 3.48,6
    16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.53,1...
    20. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.11,9
    21. Денис Спицов (Россия) – 5.14,5
    22. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 5.23,8
    23. Алексей Виценко (Россия) – 5.25,4
    25. Иван Якимушкин (Россия) – 5.41,3...
    32. Станислав Волженцев (Россия) – 6.43,3...
    41. Глеб Ретивых (Россия) – 8.54,0

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