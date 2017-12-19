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    Бобслеист Воевода предложил россиянам выступить на Играх-2018 под Георгиевским флагом

    Теги сборная России сборная России жен Алексей Воевода Пхенчхан-2018 политика

    Бывший бобслеист Алексей Воевода, ныне являющийся депутатом Госдумы, предложил российским спортсменам на Играх-2018 использовать Георгиевский флаг.

    Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Играх в Пхенчхане сборную России. В Южной Корее россияне смогут выступить только в качестве нейтральных спортсменов.

    «А я бы Георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную Георгиевскими лентами. Почему нет?» – сказал Воевода.

    По словам бывшего спортсмена, Георгиевский флаг и лента – символы победы и мужества, они могли бы поднять дух российских олимпийцев, вынужденных выступать не как сборная России, а «олимпийцы из России».

    На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

    Нейтральный флаг – что это?

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