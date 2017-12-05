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    Вылегжанин, Петухов, Чекалева и другие лыжники подали иски в CAS на решение МОК о дисквалификции

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова МОК Юлия Чекалева Юлия Иванова Максим Вылегжанин CAS Алексей Петухов Анастасия Доценко

    Шесть российских лыжников подали иски в CAS по решению МОК о своей пожизненной дисквалификации.

    Это Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Чекалева, Евгения Шаповалова, Анастасия Доценко и Юлия Иванова.

    «Апелляции были поданы на прошлой неделе, речь идет о коротких апелляционных заявлениях.

    Следом должны последовать полные, содержательные заявления, содержащие аргументацию. Они будут поданы в ближайшее время по всем шести спортсменам», – рассказала адвокат спортсменов Анна Козьменко.

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