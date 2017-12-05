Вылегжанин, Петухов, Чекалева и другие лыжники подали иски в CAS на решение МОК о дисквалификции
Шесть российских лыжников подали иски в CAS по решению МОК о своей пожизненной дисквалификации.
Это Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Чекалева, Евгения Шаповалова, Анастасия Доценко и Юлия Иванова.
«Апелляции были поданы на прошлой неделе, речь идет о коротких апелляционных заявлениях.
Следом должны последовать полные, содержательные заявления, содержащие аргументацию. Они будут поданы в ближайшее время по всем шести спортсменам», – рассказала адвокат спортсменов Анна Козьменко.
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