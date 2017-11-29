Адвокат Легкова и Белова: «МОК и WADA знали о существовании коррумпированной схемы во главе с Родченковым за год до Игр-2014»

Кристофф Вишеман, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, заявил о том, что МОК и WADA знали о существовании коррумпированной схемы во главе с Григорием Родченковым за год до Игр-2014, но допустили его присутствие на Олимпиаде в Сочи.

«Макларен опубликовал в своем докладе письмо от 22 декабря 2012 года, то есть более чем за год до начала Олимпийских игр в Сочи, в котором российская метательница диска Дарья Пищальникова представила детальное описание происходящего в России. И МОК, и ВАДА, и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) уже тогда знали о существовании коррумпированной системы в Москве, в центре которой стоял Родченков, с одной стороны — дававший спортсменам запрещенные препараты, а с другой стороны — скрывавший их позитивные пробы.

В 2014 году в Сочи медицинская комиссия МОК отвечала за то, чтобы пробы спортсменов хранились в надежном месте.

И они знали к тому моменту, что тот человек, которого они сами назначили директором антидопинговой лаборатории Олимпиады в Сочи, замешан в создании системы допинга. И для меня одна из самых больших загадок в этом деле — почему об этом практически никто не говорит. Если бы МОК тогда серьезно отнесся к своим обязанностям, то Родченкова однозначно не было бы в Сочи в 2014 году», — рассказал Вишеман.

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