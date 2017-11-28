Михаил Прохоров: «Необходимо инициировать суд в США, чтобы допросить «торговца смертью» Родченкова»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров заявил о том, что готов инициировать судебный процесс против информатора WADA Григорий Родченкова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову от участия в Играх и аннулировал их результаты Сочи-2014. Имена спортсменок значились в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

«Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку. Положительный опыт в этой сфере у нас есть. Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там, где это наиболее целесообразно.

Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса «торговца смертью» Родченкова. У наших спортсменов должна быть возможность оппонировать лично тому, на чьих словах и строится вся эта вакханалия спортивного беззакония.

Необходимо уже дать понять на языке судебных решений всем этим Родченковым, Шмидам, Освальдам и им подобным деятелям MOK и WADA, что вся эта вакханалия будет стоить им репутации, профессии и денег. За все надо платить, а за несправедливость вдвойне», – сказал Прохоров.

Бывший президент СБР также добавил, что абсолютно уверен в чистоте мужской сборной России по биатлону на Играх в Сочи-2014.

«Как бывший глава СБР, хочу заявить следующее: команда была чистая, я в этом уверен. Абсолютно. На 150 процентов. Мы проверяли своих спортсменов в разы больше, чем все антидопинговые службы вместе взятые», – отметил Прохоров.

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