Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах

    Теги допинг WADA РУСАДА

    Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в признании его соответствующим кодексу организации.

    Данное решение было принято в ходе заседания совета, которое прошло сегодня в Сеуле.

    Причиной вынесения такого вердикта стало невыполнение российской стороной всех критериев по восстановлению РУСАДА.

    В частности, не были признаны выводы доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинговой системе в стране. Кроме того, российская сторона не открыла доступ для WADA к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом в рамках расследования по уголовному делу экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    Напомним, что РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда.

    Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться