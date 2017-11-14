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    Ричард Паунд о том, что российская сторона отрицает наличие допинг-системы: «Эмпирические данные говорят об обратном»

    Теги допинг МОК Ричард Паунд сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Пхенчхан-2018

    Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) при решении об участии России в Олимпиаде-2018 примет во внимание отсутствие аккредитации у РУСАДА.

    «Если РУСАДА все еще не соответствует кодексу WADA, то это еще одно препятствие – этическое, политическое или практическое – оно повлияет на решение МОК.

    МОК будет трудно все это игнорировать, принимая во внимание, что в России нет аккредитованной лаборатории и нет аккредитованного антидопингового агентства. Так что давление нарастает», – сказал Паунд.

    Также экс-глава WADA поделился мнением насчет отрицания российской стороной допинговой системы в стране.

    «Эмпирические данные говорят об обратном. Думаю, то, что мы видим в российской прессе, предназначено лишь для местного потребления», – добавил специалист.

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