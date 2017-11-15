Комитет по соответствию WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах.

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор представил свой доклад исполкому WADA сегодня в Сеуле.

Этот же доклад будет представлен 16 ноября на совете учредителей WADA.

Напомним, что РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года.