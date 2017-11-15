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    Комитет по соответствию WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА

    Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах.

    Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор представил свой доклад исполкому WADA сегодня в Сеуле.

    Этот же доклад будет представлен 16 ноября на совете учредителей WADA.

    Напомним, что РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года.

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