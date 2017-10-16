Юрий Каминский: «Чиновники FIS, очевидно, считают, что зрелищность – это не тактическая борьба, а когда все сталкиваются и падают»

Тренер спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский прокомментировал намерение FIS отменить скиатлоны и классические спринты.

«На мой взгляд, развитию нашего вида спорта вредит пребывание в одном сообществе с горными лыжами, сноубордом и прочими. Надо отделяться, создавать отдельную федерацию и дальше развиваться самостоятельно. Вот, например, в плавании – проводятся же дистанции четырьмя разными стилями. Почему того же самого нельзя сделать в лыжах?

– Считается, что классический спринт заметно уступает коньковому в плане зрелищности.

– Почему же?! Так могут считать разве что Ульванг и его коллеги. Или норвежцы, которые стали в этой дисциплине проигрывать. Зрелищность, на мой взгляд, определяется прежде всего борьбой на финише. Больше борьбы на последних метрах, чем в классическом спринте, нет вообще нигде. Только у одного Никиты Крюкова я могу вспомнить штук пять потрясающих финишей.

– Как вы относитесь к идее ввести в коньковый спринт элементы ски-кросса? У вас есть понимание, как это может выглядеть?

– Чиновники из федерации, очевидно, считают, что зрелищность – это не тактическая борьба, не финишные разборки, а когда все сталкиваются и падают. Если нововведения реализуют, это полностью изменит картину проведения соревнований и портрет спринтера в целом. Нужна будет другая подготовка, другие качества, другой инвентарь...

Это будет просто другой вид спорта, и целая группа нынешних спортсменов просто лишится возможности реализовать себя. К тому же, получается, с отменой классического спринта и внедрением элементов ски-кросса мы уходим от городских спринтов, а это самый зрелищный формат для телевидения. В чем тут логика, я понять не могу», – рассказал Каминский.