Лыжи. Кубок мира. Белорукова и Матвеева выиграли командный спринт
Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеевав одержали победу в командном спринте в рамках этапа Кубка мира в итальянском Тоблахе.
Лыжные гонки
Кубок мира
Тоблах, Италия
Женщины
Командный спринт, свободный стиль
1. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) – 18.00,9
2. Швеция-1 (Ида Ингемарсдоттер, Ханна Фалк) – 0,1
3. Норвегия-1 (Астрид Якобсен, Майкен Касперсен Фалла) 0,1
4. Германия-1 (Дениз Херманн, Сандра Рингвальд) – 0,5
5. Финляндия-1 (Сусанна Саапунки, Мари Лаукканен) – 5,2
6. Норвегия-2 (Марта Кристофферсен, Лотта Венг) – 10,5...
10. США (Софи Колдуэл, Киккан Рэнделл) – 20,6
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.