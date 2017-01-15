Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеевав одержали победу в командном спринте в рамках этапа Кубка мира в итальянском Тоблахе.

Лыжные гонки

Кубок мира

Тоблах, Италия

Женщины

Командный спринт, свободный стиль

1. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) – 18.00,9

2. Швеция-1 (Ида Ингемарсдоттер, Ханна Фалк) – 0,1

3. Норвегия-1 (Астрид Якобсен, Майкен Касперсен Фалла) 0,1

4. Германия-1 (Дениз Херманн, Сандра Рингвальд) – 0,5

5. Финляндия-1 (Сусанна Саапунки, Мари Лаукканен) – 5,2

6. Норвегия-2 (Марта Кристофферсен, Лотта Венг) – 10,5...

10. США (Софи Колдуэл, Киккан Рэнделл) – 20,6