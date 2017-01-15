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    Лыжи. Кубок мира. Белорукова и Матвеева выиграли командный спринт

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    Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеевав одержали победу в командном спринте в рамках этапа Кубка мира в итальянском Тоблахе.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Тоблах, Италия

    Женщины

    Командный спринт, свободный стиль

    1. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) – 18.00,9
    2. Швеция-1 (Ида Ингемарсдоттер, Ханна Фалк) – 0,1
    3. Норвегия-1 (Астрид Якобсен, Майкен Касперсен Фалла) 0,1
    4. Германия-1 (Дениз Херманн, Сандра Рингвальд) – 0,5
    5. Финляндия-1 (Сусанна Саапунки, Мари Лаукканен) – 5,2
    6. Норвегия-2 (Марта Кристофферсен,  Лотта Венг) – 10,5...
    10. США (Софи Колдуэл, Киккан Рэнделл) – 20,6

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