Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в коньковом спринте в Валь-Мюстаире на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

«Сегодня удалось быть лучшим. Хочу выиграть этот «Тур де Ски», скажу честно. Буду стараться за тех ребят, кого отстранили, кого нет здесь. Буду стараться выиграть этот тур ради них. Они были очень сильно готовы, я тренировался вместе с ними. Так получилось, что им не разрешили участвовать», – сказал Устюгов в официальном интервью FIS.

Напомним, что 22 декабря от соревнований были отстранены Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.