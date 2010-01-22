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    Дмитрий Губерниев: «Лавров возмущен решением МОК по Виктору Ану»

    Теги МОК Дмитрий Губерниев шорт-трек Пхенчхан-2018 Сергей Лавров Виктор Ан политика

    Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возмущен решением МОК не допустить российского шорт-трекиста Виктора Ана до Олимпийских игр в Пхенхчане-2018.

    – Мы же понимаем, что решением, которое позволило нам поехать на Олимпиаду, очень многие были недовольны. И сейчас видно, что эта «партия войны» активизировалась.

    Виктор Ан, как и Ольга Зайцева, – кристально чистый спортсмен и человек. У меня ничего кроме возмущения нет.

    Не поверите, но я сейчас нахожусь на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации, и Сергей Викторович Лавров от меня услышал эту новость.

    - И какая у него реакция?

    – Сергей Викторович, конечно, возмущен таким решением, – рассказал Губерниев.

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