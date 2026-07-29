Журова об иске НОК Украины в CAS из-за допуска россиян: «Пишите в жалобную книгу. Уже всем понятно, что наши спортсмены вернутся»

Журова об иске Украины в CAS из-за допуска россиян: пишите в жалобную книгу.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о попытке Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил ограничения в отношении российских спортсменов.

НОК Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение исполкома МОК, заявив, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.

«Пусть жалуются, пишите в жалобную книгу. Видимо, они не верили, что это возможно. Думали, что это останется только на уровне МОК. А когда федерации одна за другой начали нас допускать, тут-то их и накрыло. Уже всем понятно, что мы вернемся и у них ничего не выйдет. Украине всегда не будет это нравиться, еще и Прибалтика к ним добавится», – сказала Журова.