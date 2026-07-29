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  4. Журова об иске НОК Украины в CAS из-за допуска россиян: «Пишите в жалобную книгу. Уже всем понятно, что наши спортсмены вернутся»

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Журова об иске НОК Украины в CAS из-за допуска россиян: «Пишите в жалобную книгу. Уже всем понятно, что наши спортсмены вернутся»
Журова об иске Украины в CAS из-за допуска россиян: пишите в жалобную книгу.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о попытке Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил ограничения в отношении российских спортсменов. 

НОК Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение исполкома МОК, заявив, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.

«Пусть жалуются, пишите в жалобную книгу. Видимо, они не верили, что это возможно. Думали, что это останется только на уровне МОК. А когда федерации одна за другой начали нас допускать, тут-то их и накрыло. Уже всем понятно, что мы вернемся и у них ничего не выйдет. Украине всегда не будет это нравиться, еще и Прибалтика к ним добавится», – сказала Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoМОК
отстранение и возвращение России
logoПолитика
logoCAS
logoСветлана Журова
ОКР

Комментарии

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Светлана, свою квартиру в Москве готовы поставить на скорый разбан российского футбола?
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем
Боевом коне... (с).
Ответpapadok
Одержим победу, К тебе я приеду На горячем Боевом коне... (с).
На красной машине солиднее будет и те, кто увидят, оценят по достоинству !))
решение мок отстранить Россию противоречило хартии.
ОтветБу!
решение мок отстранить Россию противоречило хартии.
Именно! В Хартии прямо так и написано: Нарушай Олимпийской перемирие, делай это трижды подряд! Если подряд не получилось - не останавливайся на этом, делай в ближайшую следующую Олимпиаду!☝️
ОтветM P
Именно! В Хартии прямо так и написано: Нарушай Олимпийской перемирие, делай это трижды подряд! Если подряд не получилось - не останавливайся на этом, делай в ближайшую следующую Олимпиаду!☝️
..Так Украина это и делает. .. Она 8 лет до этого убивала людей на Донбассе и продолжает это делать и ей ничего за это не было. Так что в первую очередь должны были отстранить ее спортсменов.. Про СШа и др страны-тоже самое..
Какой-то явный диссонанс - где-то наши чемпионами мира становятся под российский гимн, а где-то личным решением руководства федерации россиян даже в нейтральном статусе не допускают
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