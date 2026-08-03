Светлана Журова: «Компенсация за переход в другую страну – это логично. Вопрос с тем, как считать»

Журова: компенсация за смену флага – это логично. Вопрос, как считать.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что компенсацию за смену спортивного гражданства будет трудно подсчитать.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.

«У нас есть такая история с детьми-хоккеистами и футболистами, где платят за переход 15-16-летнего ребенка. Клуб же нес затраты на него, такие вещи уже есть. Просто вопрос – как считать, мы это уже обсуждали. И нужно понимать, кто затраты нес. Федерация или ДЮСШ, или кто-то другой. Подсчитать будет сложно.

Были также разговоры, что если человека дисквалифицировали на допинге, он тоже должен вернуть все затраты. Но посчитать не смогли. Оказалось, что это не такая простая задача.

Но компенсация – это логично. Вообще любой россиянин может сказать, что затратил своими налогами копеечку на подготовку спортсмена. А спортсмен взял и уехал. Так что пока вопрос с тем, как считать. Но это далеко не во всех видах спорта работает.

И вопрос. Если родственники переезжают, замуж человек выходит или женится. Но тут можно сказать, чтобы человек сохранял гражданство, продолжал выступать. Но все это без судов не обойдется», – сказала Журова.