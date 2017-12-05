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    Дмитрий Губерниев: «Если Ким Чен Ын ракету пустит, то в Корею никто не поедет»

    Теги МОК сборная России Дмитрий Губерниев сборная России жен Пхенчхан-2018 политика Ким Чен Ын

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет того, какое решение примет исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия России в Пхенчхане-2018.

    – Естественно, я тревожусь. При этом не готов сказать, какое именно решение я жду. Логично будет обсуждать вердикт по факту.

    Надеюсь, что российская команда поедет на Олимпийские игры.

    - Что случится, если нас все же отстранят?

    – А если Ким Чен Ын ракету пустит, то вообще никто никуда не поедет. Так что это все вопросы в пользу бедных, – сказал Губерниев.

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    Поедет ли Россия на Олимпиаду-2018?

    28506 голосов 17
    • Да, с флагом и гимном
      29%
    • Да, но под нейтральным флагом
      41%
    • Нет, нас не пустят
      30%

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