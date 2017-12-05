Дмитрий Губерниев: «Если Ким Чен Ын ракету пустит, то в Корею никто не поедет»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет того, какое решение примет исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия России в Пхенчхане-2018.
– Естественно, я тревожусь. При этом не готов сказать, какое именно решение я жду. Логично будет обсуждать вердикт по факту.
Надеюсь, что российская команда поедет на Олимпийские игры.
- Что случится, если нас все же отстранят?
– А если Ким Чен Ын ракету пустит, то вообще никто никуда не поедет. Так что это все вопросы в пользу бедных, – сказал Губерниев.
Пустят ли Россию на Олимпиаду? Все варианты
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