«Спорт-Экспресс»: МОК не допустил Виктора Ана к Пхенчхану-2018 из-за упоминания в докладе Макларена

По информации издания «Спорт-Экспресс», шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан оказался в списке 111 российских спортсменов, недопущенных к Пхенчхану-2018 решением МОК.

Сообщается, что МОК также отклонил заявки на выступление в Пхенчхане ряда других российских шорт-трекистов.

Причиной этому послужило упоминание спортсменов в докладе Ричарда Макларена.

Напомним, что Ан в Сочи-2014 завоевал три золотые и одну бронзовую медали.