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    «Спорт-Экспресс»: МОК не допустил Виктора Ана к Пхенчхану-2018 из-за упоминания в докладе Макларена

    Теги МОК шорт-трек Пхенчхан-2018 Ричард Макларен сборная России (шорт-трек) Виктор Ан

    По информации издания «Спорт-Экспресс», шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан оказался в списке 111 российских спортсменов, недопущенных к Пхенчхану-2018 решением МОК.

    Сообщается, что МОК также отклонил заявки на выступление в Пхенчхане ряда других российских шорт-трекистов.

    Причиной этому послужило упоминание спортсменов в докладе Ричарда Макларена.

    Напомним, что Ан в Сочи-2014 завоевал три золотые и одну бронзовую медали.

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