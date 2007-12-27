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    Ольга Фаткулина: «На заседании комиссии МОК нас и нашу страну поливали грязью»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России жен (коньки) CAS Ольга Фаткулина Григорий Родченков политика

    Российская конькобежка Ольга Фаткулина, пожизненно отстраненная от участия в Олимпийских играх, рассказала о том, как прошло заседание дисциплинарной комиссии МОК.

    – Выступали адвокаты МОК, которые обвинили нас в нарушении антидопинговых правил, говорили, что в России грязный спорт и вообще поливали нас и нашу страну грязью. Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре, что мы виноваты в подмене проб.

    – А вы что отвечали?

    – Нас никто не спрашивал. За нас говорили наши адвокаты.

    – Члены комиссии о каждом спортсмене отдельно говорили?

    – Да, говорили, у кого какие нарушения. У кого-то были царапины на пробирках. У меня царапин не обнаружили.

    – Но хотя бы вопросы вам задавали?

    – Никаких вопросов не было. Хотя все это длилось почти шесть часов. В конце наши адвокаты попросили, чтобы спортсменам разрешили произнести последнее слово. И каждый говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали? Нас выслушали и все. А затем, спустя какое-то время, пришел сокращенный вариант мотивировочной части. Из нее мы и узнали, что Родченков внес меня в «список Дюшес» из-за моих щек.

    – Вы говорили, что никогда не встречались с Родченковым. Где он мог пристально вглядеться в ваши щеки?

    – Он был на забеге на 500 метров на Олимпиаде в Сочи. Видимо, там мои щеки ему и показались подозрительными.

    – Когда вы подали апелляцию в САS?

    – Сразу после моего отстранения. Но у нас не хотели принимать документы из-за отсутствия мотивировочной части. Но затем нашим адвокатам удалось договориться, чтобы документы приняли. Когда появится мотивировочная часть, ее прикрепят к делу.

    – Когда можно ожидать рассмотрения вашего дела?

    – Нам сообщали, что в период с 20 по 30 января. Так что мы на низком старте», – ответила Фаткулина.

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