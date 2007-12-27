Ольга Фаткулина: «На заседании комиссии МОК нас и нашу страну поливали грязью»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина, пожизненно отстраненная от участия в Олимпийских играх, рассказала о том, как прошло заседание дисциплинарной комиссии МОК.

– Выступали адвокаты МОК, которые обвинили нас в нарушении антидопинговых правил, говорили, что в России грязный спорт и вообще поливали нас и нашу страну грязью. Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре, что мы виноваты в подмене проб.

– А вы что отвечали?

– Нас никто не спрашивал. За нас говорили наши адвокаты.

– Члены комиссии о каждом спортсмене отдельно говорили?

– Да, говорили, у кого какие нарушения. У кого-то были царапины на пробирках. У меня царапин не обнаружили.

– Но хотя бы вопросы вам задавали?

– Никаких вопросов не было. Хотя все это длилось почти шесть часов. В конце наши адвокаты попросили, чтобы спортсменам разрешили произнести последнее слово. И каждый говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали? Нас выслушали и все. А затем, спустя какое-то время, пришел сокращенный вариант мотивировочной части. Из нее мы и узнали, что Родченков внес меня в «список Дюшес» из-за моих щек.

– Вы говорили, что никогда не встречались с Родченковым. Где он мог пристально вглядеться в ваши щеки?

– Он был на забеге на 500 метров на Олимпиаде в Сочи. Видимо, там мои щеки ему и показались подозрительными.

– Когда вы подали апелляцию в САS?

– Сразу после моего отстранения. Но у нас не хотели принимать документы из-за отсутствия мотивировочной части. Но затем нашим адвокатам удалось договориться, чтобы документы приняли. Когда появится мотивировочная часть, ее прикрепят к делу.

– Когда можно ожидать рассмотрения вашего дела?

– Нам сообщали, что в период с 20 по 30 января. Так что мы на низком старте», – ответила Фаткулина.

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