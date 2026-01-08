Журова о показе Олимпиады: «Стоит транслировать только те виды, в которых будут участвовать россияне. А зачем нам остальное смотреть без наших?»

Журова: стоит транслировать те соревнования Олимпиады, где выступят россияне.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что в России нужно транслировать только те соревнования Олимпиады-2026, в которых выступят россияне.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сейчас подтверждено участие лишь трех россиян в нейтральном статусе: ски-альпиниста Никиты Филиппова, фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян.

«Думаю, что стоит транслировать только те соревнования, те виды, в которых будут участвовать российские спортсмены. А зачем нам остальное смотреть без наших? Чтобы болеть за канадских хоккеистов?

Спорт высших достижений, а тем более Олимпиаду мы любим в первую очередь за то, что наши спортсмены бьются за медали. А специалисты смогут и в интернете посмотреть те виды, в которых россиян нет.

Лыжные гонки и биатлон без русских на Олимпиаде – это вообще что-то немыслимое. Или как фигурное катание без российских пар. Ужасно обидно из-за таких моментов, поэтому даже смотреть не хочется Олимпиаду в тех видах, где нас нет. Вопрос, будем ли мы смотреть церемонию открытия Игр. Но думаю, что в Италии точно не будет повторения того, что было в Париже, и не дойдет до вакханалии.

Грустно, что Олимпийские игры пройдут практически без наших, с таким малым количеством допущенных спортсменов. Это грустная Олимпиада практически без наших. А тем, кто поедет на Игры, я, конечно же, желаю удачи. Поедет много молодых спортсменов, которые будут набираться опыта. Поэтому не стоит надеяться, что кто-то из них на сто процентов может завоевать медали», – сказала Журова.

