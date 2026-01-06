Журова считает, что США не нужно отстранять в спорте из-за событий в Венесуэле: «Конфликты в мире еще будут, и если после каждого отстранять спортсменов, это неприемлемо»

Журова считает, что США не нужно отстранять в спорте из-за атаки на Венесуэлу.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что спортсменов США не нужно отстранять из-за событий в Венесуэле.

Ранее американские военные нанесли удары по объектам в Венесуэле, а президент этой страны Николас Мадуро был захвачен.

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявили , что были бы готовы рассмотреть вопрос о санкциях против США, но пока не видят соответствующей реакции мира на произошедшее.

«Мы каждый раз говорим два прекрасных слова – двойные стандарты. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Если бы они сейчас признали все это, то сыграли бы против себя. Ящик Пандоры открыт. Как говорил наш президент, конфликты в мире еще будут, и если после каждого отстранять спортсменов, это абсолютно неприемлемо. Я как раз считаю, что американцев не надо отстранять. А вот нас как раз надо вернуть на мировые старты к исходным настройкам», – сказала Журова.

«В FIS говорят, что вот если мир взбунтуется против США, мы будем действовать. Только там не понимают, что это будет очень плохо, потому что это сыграет против них же. Достаточно вспомнить ситуацию с Израилем, а тут Америка подбросила всем повод заговорить об этом еще раз.

В принципе никто не должен быть отстранен за такое. Есть пункт, согласно которому могут отстранить НОК (Национальный олимпийский комитет) страны, если государство напрямую вмешивается в дела организации, назначает президент, без отбора отправляет спортсменов на Олимпиады. Тогда отстранят именно НОК, но не самих спортсменов, которые должны ехать на соревнования в нейтральном статусе.

А все эти политические игры имеют эффект домино, потому что с каждым новым конфликтом все будут возмущаться, почему одних отстраняют, а других нет за одни и те же действия. Мусульманские страны требовали отстранения Израиля, теперь и с американцев кто-то наверняка потребует. Хотя все это неприемлемо и неправильно.

Знаете, ситуация может повернуться так, что мир возмутится в нашу пользу и скажет, а не кажется ли вам, что надо полноценно вернуть Россию к соревнованиям. Хотя бы половина мира если так сделает, это будет очень полезно. Что касается апелляций в CAS (Спортивном арбитражном суде) со стороны наших федераций, то думаю, что многие из них уже подали апелляции, просто мы об этом еще не знаем», – сказала Журова.