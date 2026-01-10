  • Спортс
  Журова о Турине-2006: «Наша форма была безумно популярна. Мы оставляли ее стирать, возвращались, а ее уже нет – воровал кто‑то из обслуживающего персонала»
Журова о Турине-2006: «Наша форма была безумно популярна. Мы оставляли ее стирать, возвращались, а ее уже нет – воровал кто‑то из обслуживающего персонала»

Журова рассказала, как у россиян воровали форму на Олимпиаде-2006 в Турине.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, как у российских спортсменов воровали форму на Играх-2006 в итальянском Турине.

На тех соревнованиях Журова завоевала золото на дистанции 500 метров.

«Наша форма была безумно популярна. Мы оставляли ее стирать, возвращались, а формы у тебя уже нет. Кто‑то из обслуживающего персонала воровал форму. Понятно, что это делали не спортсмены.

Приходилось сидеть у стиральной машины и ждать, пока она закончит. Мы и в номерах ничего толком не оставляли. Это было удивительно», – сказала Журова.

В 2026-м зимние Олимпийские игры снова пройдут в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
