Семен Елистратов: «Овечкина многие признают спортсменом года, но я не согласен – мой выбор в пользу Мельниковой»
Олимпийский чемпион по шорт‑треку Семен Елистратов назвал гимнастку Ангелину Мельникову спортсменом 2025 года в России.
– Кого вы считаете лучшими шорт‑трекистами 2025 года?
– У мужчин назову канадца Уильяма Данджину. Он ворвался на международную арену, и олимпийский сезон доказывает его высокий уровень. Слежу за ним, хотелось бы с ним побороться.
У девочек отмечу его соотечественницу Кортни Саро. Она невероятно перезагрузилась, стабильно выдает хороший результат - постоянно попадает в топ‑3. Я с ней бегал, но тогда она не была еще такой стабильной спортсменкой.
– Лучший спортсмен года?
– Для меня это Ангелина Мельникова. Я с ней знаком, знаю, что у нее было много травм, но она восстановилась и выиграла две золотые медали на чемпионате мира. Это вдохновляет.
Отрадно, что Геля одна из немногих, кто мелькает в медийном поле, продвигает себя и свой вид спорта. А самым медийным и узнаваемым спортсменом считаю Александра Овечкина. Его многие признают спортсменом года, но я не согласен - мой выбор падает в пользу Мельниковой, – рассказал Елистратов.
Интервью Ангелины Мельниковой, которую вы выбрали спортсменкой года