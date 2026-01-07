Семен Елистратов: «Овечкина многие признают спортсменом года, но я не согласен – мой выбор в пользу Мельниковой»

Елистратов назвал Мельникову спортсменом 2025 года в России.

– Кого вы считаете лучшими шорт‑трекистами 2025 года?

– У мужчин назову канадца Уильяма Данджину. Он ворвался на международную арену, и олимпийский сезон доказывает его высокий уровень. Слежу за ним, хотелось бы с ним побороться.

У девочек отмечу его соотечественницу Кортни Саро. Она невероятно перезагрузилась, стабильно выдает хороший результат - постоянно попадает в топ‑3. Я с ней бегал, но тогда она не была еще такой стабильной спортсменкой.

– Лучший спортсмен года?

– Для меня это Ангелина Мельникова. Я с ней знаком, знаю, что у нее было много травм, но она восстановилась и выиграла две золотые медали на чемпионате мира. Это вдохновляет.

Отрадно, что Геля одна из немногих, кто мелькает в медийном поле, продвигает себя и свой вид спорта. А самым медийным и узнаваемым спортсменом считаю Александра Овечкина. Его многие признают спортсменом года, но я не согласен - мой выбор падает в пользу Мельниковой, – рассказал Елистратов.

