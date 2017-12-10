Кубок мира. Юсков установил мировой рекорд на 1500 м, Мурашов выиграл 500 м с третьим результатом в истории
Российский конькобежец Денис Юсков на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити установил новый мировой рекорд на дистанции 1500 м, улучшив на 0,02 секунды время американца Шани Дэвиса, державшееся с марта 2009-го года.
Руслан Мурашов победил на дистанции 500 м с третьим временем в истории. Мировой рекорд на этой дистанции, так же как и второе время в истории, принадлежат Павлу Кулижникову.
Екатерина Шихова стала 3-й на 1500 м.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Солт-Лейк-Сити, США
Мужчины
500 м
1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,02
2. Кай Вербей (Голландия) – 34,13
3. Дай Дай Нтаб (Голландия) – 34,15
4. Павел Кулижников (Россия) – 34,16
1500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.41,02 (мировой рекорд)
2. Кун Вервей (Голландия) – 1.41,63
3. Томас Крол (Голландия) – 1.42,63...
15. Сергей Грязцов (Россия) – 1.44,25
Женщины
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 36,53
2. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 36,79
3. Ариса Го (Япония) – 37,05…
5. Ангелина Голикова (Россия) – 37,31
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,33
1500 м
1. Михо Такаги (Япония) – 1.51,49
2. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.52,31
3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.52,86
4. Юлия Скокова (Россия) – 1.54,01...
14. Ольга Граф (Россия) – 1.56,24
Юсков не сможет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане из-за того, что был ранее дисквалифицирован за допинг.
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