Кубок мира. Юсков установил мировой рекорд на 1500 м, Мурашов выиграл 500 м с третьим результатом в истории

Российский конькобежец Денис Юсков на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити установил новый мировой рекорд на дистанции 1500 м, улучшив на 0,02 секунды время американца Шани Дэвиса, державшееся с марта 2009-го года.

Руслан Мурашов победил на дистанции 500 м с третьим временем в истории. Мировой рекорд на этой дистанции, так же как и второе время в истории, принадлежат Павлу Кулижникову.

Екатерина Шихова стала 3-й на 1500 м.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины

500 м

1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,02

2. Кай Вербей (Голландия) – 34,13

3. Дай Дай Нтаб (Голландия) – 34,15

4. Павел Кулижников (Россия) – 34,16

1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.41,02 (мировой рекорд)

2. Кун Вервей (Голландия) – 1.41,63

3. Томас Крол (Голландия) – 1.42,63...

15. Сергей Грязцов (Россия) – 1.44,25

Женщины

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 36,53

2. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 36,79

3. Ариса Го (Япония) – 37,05…

5. Ангелина Голикова (Россия) – 37,31

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,33

1500 м

1. Михо Такаги (Япония) – 1.51,49

2. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.52,31

3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.52,86

4. Юлия Скокова (Россия) – 1.54,01...

14. Ольга Граф (Россия) – 1.56,24

Юсков не сможет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане из-за того, что был ранее дисквалифицирован за допинг.