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    Кубок мира. Юсков установил мировой рекорд на 1500 м, Мурашов выиграл 500 м с третьим результатом в истории

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    Российский конькобежец Денис Юсков на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити установил новый мировой рекорд на дистанции 1500 м, улучшив на 0,02 секунды время американца Шани Дэвиса, державшееся с марта 2009-го года.

    Руслан Мурашов победил на дистанции 500 м с третьим временем в истории. Мировой рекорд на этой дистанции, так же как и второе время в истории, принадлежат Павлу Кулижникову.

    Екатерина Шихова стала 3-й на 1500 м.

    Конькобежный спорт

    Кубок мира

    Солт-Лейк-Сити, США

    Мужчины

    500 м

    1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,02
    2. Кай Вербей (Голландия) – 34,13
    3. Дай Дай Нтаб (Голландия) – 34,15
    4. Павел Кулижников (Россия) – 34,16

    1500 м

    1. Денис Юсков (Россия) – 1.41,02 (мировой рекорд)
    2. Кун Вервей (Голландия) – 1.41,63
    3. Томас Крол (Голландия) – 1.42,63...
    15. Сергей Грязцов (Россия) – 1.44,25

    Женщины

    500 м

    1. Нао Кодаира (Япония) – 36,53
    2. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 36,79
    3. Ариса Го (Япония) – 37,05… 
    5. Ангелина Голикова (Россия) – 37,31
    6. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,33

    1500 м

    1. Михо Такаги (Япония) – 1.51,49
    2. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.52,31
    3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.52,86
    4. Юлия Скокова (Россия) – 1.54,01...
    14. Ольга Граф (Россия) – 1.56,24

    Юсков не сможет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане из-за того, что был ранее дисквалифицирован за допинг. 

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