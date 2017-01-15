Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова выиграла золото чемпионата Европы на дистанции 1000 м, Семен Елистратов победил на 3000 м и в общем зачете многоборья.

Шорт-трек

Чемпионат Европы

Турин, Италия

Мужчины

1000 м

1. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 1.25,964

2. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.26,061

3. Семен Елистратов (Россия) – 1.41,207

3000 м

1. Семен Елистратов (Россия) – 5.01,663

2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 5.01,787

3. Шинки Кнегт (Голландия) – 5.02,029

Многоборье

1. Семен Елистратов (Россия) – 86

2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 71

3. Шинки Кнегт (Голландия) – 54

Женщины

1000 м

1. Софья Просвирнова (Россия) – 1.31,546

2. Андреа Кеслер (Венгрия) – 1,31,551

3. Екатерина Константинова (Россия) – 1.32,214

3000 м

1. Арианна Фонтана (Италия) – 5.27,691

2. Екатерина Константинова (Россия) – 5.27,790

3. Софья Просвирнова (Россия) – 5.27,807

Многоборье

1. Арианна Фонтана (Италия) – 79

2. Софья Просвирнова (Россия) – 73

3. Екатерина Константинова (Россия) – 39

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