Шорт-трек. Чемпионат Европы. Просвирнова и Елистратов выиграли золото, другие результаты
Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова выиграла золото чемпионата Европы на дистанции 1000 м, Семен Елистратов победил на 3000 м и в общем зачете многоборья.
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Турин, Италия
Мужчины
1000 м
1. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 1.25,964
2. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.26,061
3. Семен Елистратов (Россия) – 1.41,207
3000 м
1. Семен Елистратов (Россия) – 5.01,663
2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 5.01,787
3. Шинки Кнегт (Голландия) – 5.02,029
Многоборье
1. Семен Елистратов (Россия) – 86
2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 71
3. Шинки Кнегт (Голландия) – 54
Женщины
1000 м
1. Софья Просвирнова (Россия) – 1.31,546
2. Андреа Кеслер (Венгрия) – 1,31,551
3. Екатерина Константинова (Россия) – 1.32,214
3000 м
1. Арианна Фонтана (Италия) – 5.27,691
2. Екатерина Константинова (Россия) – 5.27,790
3. Софья Просвирнова (Россия) – 5.27,807
Многоборье
1. Арианна Фонтана (Италия) – 79
2. Софья Просвирнова (Россия) – 73
3. Екатерина Константинова (Россия) – 39
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