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    Шорт-трек. Чемпионат Европы. Просвирнова и Елистратов выиграли золото, другие результаты

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    Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова выиграла золото чемпионата Европы на дистанции 1000 м, Семен Елистратов победил на 3000 м и в общем зачете многоборья.

    Шорт-трек

    Чемпионат Европы

    Турин, Италия

    Мужчины

    1000 м

    1. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 1.25,964
    2. Лю Шаоан (Венгрия) – 1.26,061
    3. Семен Елистратов (Россия) – 1.41,207

    3000 м

    1. Семен Елистратов (Россия) – 5.01,663
    2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 5.01,787
    3. Шинки Кнегт (Голландия) – 5.02,029

    Многоборье

    1. Семен Елистратов (Россия) – 86
    2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 71
    3. Шинки Кнегт (Голландия) – 54

    Женщины

    1000 м

    1. Софья Просвирнова (Россия) – 1.31,546
    2. Андреа Кеслер (Венгрия) – 1,31,551
    3. Екатерина Константинова (Россия) – 1.32,214

    3000 м

    1. Арианна Фонтана (Италия) – 5.27,691
    2. Екатерина Константинова (Россия) – 5.27,790
    3. Софья Просвирнова (Россия) – 5.27,807

    Многоборье

    1. Арианна Фонтана (Италия) – 79
    2. Софья Просвирнова (Россия) – 73
    3. Екатерина Константинова (Россия) – 39

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