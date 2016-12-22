Финал Кубка мира по конькобежному спорту перенесен из Челябинска
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о переносе заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.
Это информацию подтвердил президент ISU Ян Дайкема.
Такое решение связано с допинговыми обвинениями против россиян, выдвинутыми после выхода второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
«Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК», – цитирует президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова «Р-Спорт».
Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта.
Напомним, что недавно Россия лишилась чемпионата мира по бобслею в Сочи, а Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.
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