Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каспаров и Карякин сыграли вничью в турнире по рапиду

Сегодня в Сент-Луисе стартовал этап Grand Chess Tour. Шахматисты сыграют первые три раунда турнира по рапиду.

В первом раунде 13-й чемпион мира Гарри Каспаров сыграл вничью с Сергеем Карякиным.

Grand Chess Tour

3-й этап

Сент-Луис, США

Рапид

Положение после 1-го раунда



1-3. Левон Аронян (Армения) – 2

1-3. Хикару Накамура (США) – 2

1-3. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 2

4-7. Гарри Каспаров (Россия) – 1

4-7. Сергей Карякин (Россия) – 1

4-7. Ян Непомнящий (Россия) – 1

4-7. Леньер Домингес (Куба) – 1

8-10. Фабиано Каруана (США) – 0

8-10. Вишванатан Ананд (Индия) – 0

8-10. Давид Навара (Чехия) – 0