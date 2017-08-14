Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каспаров и Карякин сыграли вничью в турнире по рапиду
Сегодня в Сент-Луисе стартовал этап Grand Chess Tour. Шахматисты сыграют первые три раунда турнира по рапиду.
В первом раунде 13-й чемпион мира Гарри Каспаров сыграл вничью с Сергеем Карякиным.
Grand Chess Tour
3-й этап
Сент-Луис, США
Рапид
Положение после 1-го раунда
1-3. Левон Аронян (Армения) – 2
1-3. Хикару Накамура (США) – 2
1-3. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 2
4-7. Гарри Каспаров (Россия) – 1
4-7. Сергей Карякин (Россия) – 1
4-7. Ян Непомнящий (Россия) – 1
4-7. Леньер Домингес (Куба) – 1
8-10. Фабиано Каруана (США) – 0
8-10. Вишванатан Ананд (Индия) – 0
8-10. Давид Навара (Чехия) – 0
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