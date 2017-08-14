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    Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каспаров и Карякин сыграли вничью в турнире по рапиду

    Теги результаты Вишванатан Ананд Гарри Каспаров Левон Аронян Сергей Карякин Ян Непомнящий Давид Навара Леньер Домингес быстрые шахматы Хикару Накамура Фабиано Каруана Ле Куанг Льем Grand Chess Tour

    Сегодня в Сент-Луисе стартовал этап Grand Chess Tour. Шахматисты сыграют первые три раунда турнира по рапиду.

    В первом раунде 13-й чемпион мира Гарри Каспаров сыграл вничью с Сергеем Карякиным.

    Grand Chess Tour

    3-й этап

    Сент-Луис, США

    Рапид

    Положение после 1-го раунда

    1-3. Левон Аронян (Армения) – 2
    1-3. Хикару Накамура (США) – 2
    1-3. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 2
    4-7. Гарри Каспаров (Россия) – 1
    4-7. Сергей Карякин (Россия) – 1
    4-7. Ян Непомнящий (Россия) – 1
    4-7. Леньер Домингес (Куба) – 1
    8-10. Фабиано Каруана (США) – 0
    8-10. Вишванатан Ананд (Индия) – 0
    8-10. Давид Навара (Чехия) – 0

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