Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за год – почти $1,5 млн. Больше всего он заработал за победу на киберспортивном Кубке мира

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за 2025 год, сообщает портал Chess.com.

Суммарно Карлсен заработал за сезон почти 1,5 млн долларов. При этом наибольшую выплату – 250 тысяч – он получил за победу на киберспортивном Кубке мира, в программу которого в прошлом году вошли шахматы. В декабре Карлсен также выиграл чемпионаты мира по рапиду и блицу.

Всего в рейтинг были включены 26 шахматистов, заработавших более 100 тысяч. Среди них трое россиян: Андрей Есипенко (18-е место), Ян Непомнящий (21-е) и Владислав Артемьев (26-е).

Среди женщин лучший показатель у китаянки Цзюй Вэньцзюнь, она на 11-м месте.

Лидеры по призовым за 2025 год

Магнус Карлсен (Норвегия) – 1 455 276 долларов Фабиано Каруана (США) – 889 598 Левон Аронян (США) – 751 881 Хикару Накамура (США) – 588 911 Алиреза Фируджа (Франция) – 455 047 Винсент Каймер (Германия) – 452 439 Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 439 567 Арджун Эригайси (Индия) – 431 214 Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 361 811 Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 349 955 Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 342 203 Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 317 122 Тань Чжунъи (Китай) – 281 480 Ханс Ниманн (США) – 234 994 Аниш Гири (Нидерланды) – 207 252 Уэсли Со (США) – 206 644 Гукеш Доммараджу (Индия) – 202 292 Андрей Есипенко (Россия) – 194 644 Вэй И (Китай) – 173 867 Анна Музычук (Украина) – 166 143 Ян Непомнящий (Россия) – 159 768 Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 153 008 Нихал Сарин (Индия) – 150 194 Чжу Цзиньэр (Китай) – 146 580 Хампи Конеру (Индия) – 134 480 Владислав Артемьев (Россия) – 116 839

