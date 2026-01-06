Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за год – почти $1,5 млн. Больше всего он заработал за победу на киберспортивном Кубке мира

  • Спортс
19

Магнус Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за 2025 год.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за 2025 год, сообщает портал Chess.com.

Суммарно Карлсен заработал за сезон почти 1,5 млн долларов. При этом наибольшую выплату – 250 тысяч – он получил за победу на киберспортивном Кубке мира, в программу которого в прошлом году вошли шахматы. В декабре Карлсен также выиграл чемпионаты мира по рапиду и блицу.

Всего в рейтинг были включены 26 шахматистов, заработавших более 100 тысяч. Среди них трое россиян: Андрей Есипенко (18-е место), Ян Непомнящий (21-е) и Владислав Артемьев (26-е).

Среди женщин лучший показатель у китаянки Цзюй Вэньцзюнь, она на 11-м месте.

Лидеры по призовым за 2025 год

  1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 1 455 276 долларов

  2. Фабиано Каруана (США) – 889 598

  3. Левон Аронян (США) – 751 881

  4. Хикару Накамура (США) – 588 911

  5. Алиреза Фируджа (Франция) – 455 047

  6. Винсент Каймер (Германия) – 452 439

  7. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 439 567

  8. Арджун Эригайси (Индия) – 431 214

  9. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 361 811

  10. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 349 955

  11. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 342 203

  12. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 317 122

  13. Тань Чжунъи (Китай) – 281 480

  14. Ханс Ниманн (США) – 234 994

  15. Аниш Гири (Нидерланды) – 207 252

  16. Уэсли Со (США) – 206 644

  17. Гукеш Доммараджу (Индия) – 202 292

  18. Андрей Есипенко (Россия) – 194 644

  19. Вэй И (Китай) – 173 867

  20. Анна Музычук (Украина) – 166 143

  21. Ян Непомнящий (Россия) – 159 768

  22. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 153 008

  23. Нихал Сарин (Индия) – 150 194

  24. Чжу Цзиньэр (Китай) – 146 580

  25. Хампи Конеру (Индия) – 134 480

  26. Владислав Артемьев (Россия) – 116 839

Шахматы – главный киберспорт мира уже сейчас?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Chess.com
