Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за год – почти $1,5 млн. Больше всего он заработал за победу на киберспортивном Кубке мира
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за 2025 год, сообщает портал Chess.com.
Суммарно Карлсен заработал за сезон почти 1,5 млн долларов. При этом наибольшую выплату – 250 тысяч – он получил за победу на киберспортивном Кубке мира, в программу которого в прошлом году вошли шахматы. В декабре Карлсен также выиграл чемпионаты мира по рапиду и блицу.
Всего в рейтинг были включены 26 шахматистов, заработавших более 100 тысяч. Среди них трое россиян: Андрей Есипенко (18-е место), Ян Непомнящий (21-е) и Владислав Артемьев (26-е).
Среди женщин лучший показатель у китаянки Цзюй Вэньцзюнь, она на 11-м месте.
Лидеры по призовым за 2025 год
Магнус Карлсен (Норвегия) – 1 455 276 долларов
Фабиано Каруана (США) – 889 598
Левон Аронян (США) – 751 881
Хикару Накамура (США) – 588 911
Алиреза Фируджа (Франция) – 455 047
Винсент Каймер (Германия) – 452 439
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 439 567
Арджун Эригайси (Индия) – 431 214
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 361 811
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 349 955
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 342 203
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 317 122
Тань Чжунъи (Китай) – 281 480
Ханс Ниманн (США) – 234 994
Аниш Гири (Нидерланды) – 207 252
Уэсли Со (США) – 206 644
Гукеш Доммараджу (Индия) – 202 292
Андрей Есипенко (Россия) – 194 644
Вэй И (Китай) – 173 867
Анна Музычук (Украина) – 166 143
Ян Непомнящий (Россия) – 159 768
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 153 008
Нихал Сарин (Индия) – 150 194
Чжу Цзиньэр (Китай) – 146 580
Хампи Конеру (Индия) – 134 480
Владислав Артемьев (Россия) – 116 839