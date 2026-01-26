  • Спортс
Владислав Артемьев: «У ведущих киберспортсменов заработки практически как у нынешних футболистов или хоккеистов»

Артемьев: у ведущих киберспортсменов заработки практически как у футболистов.

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев рассказал о доходах шахматистов. 

– Думаю, многих интересует вопрос, на чем зарабатывают шахматисты.

– Если шахматист входит в топ-100 лучших в мире, то можно очень хорошо зарабатывать. В соотношении это выше среднего заработка, по крайней мере, в России. Также каждый спортсмен, который входит в состав сборной, имеет ставку в Центре спортивной подготовки (ЦСП) в Москве. Я, кстати, уже много лет получаю там зарплату. Это, конечно, хорошая поддержка. Все ведущие спортсмены стоят на ставках в ЦСП. Думаю, шахматы в финансовом отношении где-то в середине.

– Складывается ли зарплата из призовых? И за чей счет выезжаете на международные турниры?

– В основном профессиональные шахматисты рассчитывают на призовые с турниров. Если есть зарплата или стипендия в спортивных учреждениях, то это очень хороший бонус. Что касается поездок на международные турниры, то хотел бы поблагодарить Федерацию шахмат Республики Татарстан за серьезную поддержку. В тех случаях, когда нет приема от организаторов, наша федерация часто компенсирует поездки, за что я очень благодарен и признателен.

– По какому принципу вы выбираете турниры, в которых собираетесь участвовать?

– У нас есть официальные турниры, такие как чемпионат мира, чемпионат Европы, командный чемпионат России. Это обязательная программа, в которой я принимаю участие каждый год практически. А также есть закрытые, так называемые коммерческие турниры. Если получаешь приглашение, то, как правило, решение об участии принимаешь самостоятельно.

– Как часто принимаете участие в коммерческих турнирах?

– По возможности. Кстати, у нас проходит много турниров, в том числе онлайн. Кроме того, шахматы вошли в программу киберспорта – это тоже очень интересно. Мне удалось отобраться на чемпионат мира. В прошлом году мы поехали в Саудовскую Аравию, проделали большой путь, встретились и играли за мониторами. Мы сидели друг напротив друга, но у каждого игрока был перед собой ноутбук и наушники. При этом мы сидели в зрительном зале. Правда, я выступил не слишком успешно, поделил с 13-го по 16-е место, а выиграл, как всегда, Карлсен.

В целом интересно и в финансовом плане – хорошая возможность заработать. Думаю, у ведущих киберспортсменов заработки практически как у нынешних футболистов или хоккеистов, – сказал Артемьев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Татар Информ
