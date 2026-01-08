Украина, Норвегия, Англия, Германия и Эстония обжаловали в CAS решение ФИДЕ о допуске российской сборной
Пять стран обжаловали в CAS решение снять санкции с российских шахматистов.
Федерации шахмат Украины, Норвегии, Англии, Германии и Эстонии обжаловали в Спортивном арбитражном суде (CAS) допуск сборных России и Беларуси до турниров.
О подаче совместного иска сообщила, в частности, норвежская организация. Апеллянты указывают на «процедурные нарушения» устава Международной шахматной федерации (ФИДЕ), а также на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
В декабре на генассамблее ФИДЕ было принято решение о допуске сборных России и Беларуси к участию в командных турнирах.
МОК рекомендует допускать россиян до соревнований только индивидуально и в нейтральном статусе. Шахматы не входят в олимпийскую программу, однако ФИДЕ является организацией, признанной МОК.
