Украина, Норвегия, Англия, Германия и Эстония обжаловали в CAS решение ФИДЕ о допуске российской сборной

Пять стран обжаловали в CAS решение снять санкции с российских шахматистов.

Федерации шахмат Украины, Норвегии, Англии, Германии и Эстонии обжаловали в Спортивном арбитражном суде (CAS ) допуск сборных России и Беларуси до турниров.

О подаче совместного иска сообщила, в частности, норвежская организация. Апеллянты указывают на «процедурные нарушения» устава Международной шахматной федерации (ФИДЕ ), а также на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК ).

В декабре на генассамблее ФИДЕ было принято решение о допуске сборных России и Беларуси к участию в командных турнирах.

МОК рекомендует допускать россиян до соревнований только индивидуально и в нейтральном статусе. Шахматы не входят в олимпийскую программу, однако ФИДЕ является организацией, признанной МОК.