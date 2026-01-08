«Я не удивлен, что триумф российских команд вызвал такую реакцию». Филатов об апелляции пяти стран в CAS против допуска сборной

В Федерации шахмат России не удивились апелляции пяти стран в CAS.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что не удивлен апелляции пяти стран в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии обжаловали в CAS решение международной федерации (ФИДЕ) о допуске сборной России до соревнований.

«Я не удивлен, что триумф российских команд прошлого года вызвал такую реакцию спортивных федераций недружественных стран. Только таким недобросовестным способом эти околошахматные деятели надеются остановить победы российских шахматистов в 2026 году», – сказал Филатов.