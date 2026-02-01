Супертурнир в Вейк-ан-Зее. Абдусатторов победил, Синдаров – 2-й, ван Форест – 3-й
С 17 января по 1 февраля в Вейк-ан-Зее прошел шахматный турнир Tata Steel Chess. Победу одержал Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.
Tata Steel Chess
Вейк-ан-Зее, Нидерланды
После 13 туров из 13
1. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 9
2. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 8,5
3. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 7,5
4. Ханс Ниманн (США) – 7,5
5. Винсент Каймер (Германия) – 7,5
6. Маттиас Блюбаум (Германия) – 7
7. Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) – 7
8. Аниш Гири (Нидерланды) – 6,5
9. Владимир Федосеев (Словения) – 6,5
10. Гукеш Доммараджу (Индия) – 6,5
11. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 5,5
12. Аравинд Читамбарам (Индия) – 4,5
13. Арджун Эригайси (Индия) – 4,5
14. Тай Дай Ван Нгуен (Чехия) – 3
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов (затем еще 30 минут на остаток партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 41-го).