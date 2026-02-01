2

Супертурнир в Вейк-ан-Зее. Абдусатторов победил, Синдаров – 2-й, ван Форест – 3-й

Нодирбек Абдусатторов победил на турнире Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее.

С 17 января по 1 февраля в Вейк-ан-Зее прошел шахматный турнир Tata Steel Chess. Победу одержал Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.

Tata Steel Chess

Вейк-ан-Зее, Нидерланды

После 13 туров из 13

1. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 9

2. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 8,5

3. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 7,5

4. Ханс Ниманн (США) – 7,5

5. Винсент Каймер (Германия) – 7,5

6. Маттиас Блюбаум (Германия) – 7

7. Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) – 7

8. Аниш Гири (Нидерланды) – 6,5

9. Владимир Федосеев (Словения) – 6,5

10. Гукеш Доммараджу (Индия) – 6,5

11. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 5,5

12. Аравинд Читамбарам (Индия) – 4,5

13. Арджун Эригайси (Индия) – 4,5

14. Тай Дай Ван Нгуен (Чехия) – 3

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов (затем еще 30 минут на остаток партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 41-го).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoХанс Ниманн
Жавохир Синдаров
супертурнир в Вейк-ан-Зее
результаты
Гукеш Доммараджу
Аравинд Читамбарам
Нодирбек Абдусатторов
Винсент Каймер
Йорден ван Форест
logoАниш Гири
Рамешбабу Прагнанандха
Владимир Федосеев
Ягыз Каан Эрдогмуш
Арджун Эригайси
Маттиас Блюбаум
Tata Steel Chess
Узбекистан и в боксе в лидерах и в шахматах не отстают
