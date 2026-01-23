Карлсен и Накамура сыграли выставочный матч вслепую в Барселоне.

Лидеры мирового рейтинга в шахматах Магнус Карлсен и Хикару Накамура сыграли вслепую в рамках выставочного матча в Барселоне.

Норвежец и американец, которые занимают первое и второе места в рейтинге ФИДЕ соответственно, провели одну партию с контролем времени 15 минут. Их глаза были закрыты черными повязками.

Партия в итоге завершилась вничью на 37-м ходу. После этого Карлсен и Накамура также сыграли несколько блиц-партий со зрителями.

Карлсен отметил, что в последние годы смещается акцент с классических шахмат на более разнообразные форматы.