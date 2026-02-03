Россиянин Цыдыпов, занимающий 628 место в мировом рейтинге, обыграл Карлсена в онлайн-турнире Titled Tuesday
Российский шахматист Цыдыпов обыграл Карлсена в онлайн-турнире.
Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов обыграл 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена в партии онлайн-турнира по блицу Titled Tuesday («Титульный вторник»)
Партия, в которой Цыдыпов играл черными фигурами, завершилась после 40-го хода. Россиянин занимает 628-е место в мировом рейтинге, Карлсен является его лидером.
Победителем турнира стал француз Максим Вашье-Лаграв, Цыдыпов занял 11-е место, Карлсен – 29-е.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
1 комментарий
Цыган на цыпочках подошел к цыпленку и цыкнул: "Цыдыпов"
