1

Россиянин Цыдыпов, занимающий 628 место в мировом рейтинге, обыграл Карлсена в онлайн-турнире Titled Tuesday

Российский шахматист Цыдыпов обыграл Карлсена в онлайн-турнире.

Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов обыграл 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена в партии онлайн-турнира по блицу Titled Tuesday («Титульный вторник»)

Партия, в которой Цыдыпов играл черными фигурами, завершилась после 40-го хода. Россиянин занимает 628-е место в мировом рейтинге, Карлсен является его лидером. 

Победителем турнира стал француз Максим Вашье-Лаграв, Цыдыпов занял 11-е место, Карлсен – 29-е. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Жамсаран Цыдыпов
logoМагнус Карлсен
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Цыган на цыпочках подошел к цыпленку и цыкнул: "Цыдыпов"
