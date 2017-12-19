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    Хакер Козловский в суде заявил, что устраивал атаки на серверы WADA, МОК и ФИФА по заданию агентов ФСБ 

    Теги ФИФА происшествия МОК WADA политика

    Хакер Константин Козловский, обвиняемый в организации преступной хакерской группы, похитившей с банковских счетов более миллиарда рублей, во время слушаний в Мосгорсуде заявил, что занимался хакерскими атаками на сервисы WADA, МОК и ФИФА.

    По словам Козловского, он делал это по указанию сотрудников ФСБ.

    Козловский также повторил эти утверждения на своей странице в фэйсбуке.

    «Мероприятия» в отношении США и стран Европейского Союза затрагивали получение доступов (взлом) к: крупнейшим промышленным предприятиям; государственным и военным структурам; финансовым учреждениям (банки/биржи); спортивным организациям (ФИФА, Олимпийский комитет, WADA и др.)», – написал Козловский.

    Позже на этой же странице были опубликованы отсканированные страницы протокола судебного заседания со словами Козловского об атаках на Национальный комитет Демократической партии и о взломе переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

    Напомним, WADA в сентябре 2016 года сообщало об атаке на серверы агентства со стороны «российской кибершипионской группы». Российские власти отрицали причастность к подобным атакам.

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